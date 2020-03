Oberhausen: Vortrag klärt über Nutzen von Solaranlagen auf

Michael Schulz und EVO Vorstand Bernd Homberg nahmen hier im November 2018 auf dem Dach eines Gebäudes in Oberhausen die Photovoltaikanlage in Betrieb. Denn auch in Oberhausen setzen bis heute immer mehr Hausbesitzer auf Solarstrom.

Oberhausen. Immer mehr Hausbesitzer auch in Oberhausen lassen sich Photovoltaik-Anlagen auf ihr Dach bauen. Aber lohnt sich das? Ein Vortrag gibt Antworten.

„Solarstrom! Alles umsonst?“ lautet der Titel des Vortrags von Prof. Marcus Rehm von der Hochschule Ruhr West (HRW). Rehm gibt darin am Mittwoch, 11. März, um 18 Uhr im Oberhausener Bert-Brecht-Haus an der Langemarkstr. 19-21 einen guten Einblick in die Vielfalt der Solarenergie.

Strom von der Sonne ist umweltfreundlich und wichtig für die Energiewende. Immer mehr Hausbesitzer lassen sich Photovoltaik-Anlagen auf ihr Dach bauen. Und jede zweite Anlage wird heute mit einem Speichersystem ausgerüstet. Auch Elektrofahrzeuge können mit Solarstrom geladen werden. Aber lohnt sich das? Und wohin soll das führen?

Teil des „Studium Generale“ der Hochschule Ruhr West

Der Abend im Oberhausener Bert-Brecht-Haus ist Teil des „Studium Generale“ der HRW, welches in diesem Jahr erstmalig auch in Oberhausen, in Kooperation mit der VHS, stattfindet. Die Hochschule Ruhr West (HRW) versteht sich als die Hochschule für die Region Mülheim – Bottrop – Oberhausen und möchte vor allem hier einen wesentlichen Beitrag zum erfolgreichen Strukturwandel des Ruhrgebiets leisten.

Ziel der Veranstaltungsreihe „Studium Generale" ist es, Teile der Forschungsarbeit für ein breites Publikum öffentlich zu machen. Dabei geht es einerseits darum, die Arbeits- und Forschungsergebnisse in aktuelle gesellschaftliche und ökonomische Zusammenhänge einzuordnen und andererseits, sich als Experten in den öffentlichen Dialog mit einzubringen und den gesellschaftlichen Diskurs zu fördern, zu prägen und zu bereichern.

Erste Veranstaltung in Oberhausen

In diesem Jahr findet das „Studium Generale“ erstmals nicht nur in Mülheim an der Ruhr und Bottrop statt, sondern darüber hinaus auch – in Kooperation mit der Volkshochschule – in Oberhausen. Zu dieser Veranstaltung sind alle interessierten Bürger und Bürgerinnen herzlich eingeladen.

Die Veranstaltung findet bei der VHS in der dritten Etage im Raum 330 statt und ist entgeltfrei. Aufgrund begrenzter Platzkapazitäten ist allerdings eine vorherige Anmeldung über die Hochschule Ruhr West erforderlich: Per E-Mail an anmeldung@hs-ruhrwest.de oder online unter: www.hochschule-ruhr-west.de/veranstaltungen