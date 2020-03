Oberhausen: Welche Schule gewinnt die Spendenwahl?

In Dinslaken gewann im vergangenen Jahr Averbruchschule in Dinslaken 6000 Euro. Die Summe wird in Tablets, Mikrofone und weitere Dinge investiert.

Oberhausen. Die Sparda-Spendenwahl hat begonnen. Noch bis zum 14. Mai können Oberhausener Schulen ihre Projekte einreichen – und bis zu 6000 Euro gewinnen.

Welche Schulen gewinnen in diesem Jahr die Sparda-Spendenwahl? Noch bis zum 14. Mai 2020 können die Oberhausener Grund- und weiterführenden Schulen online unter www.spardaspendenwahl.de ein Projekt einreichen. Darauf macht eine Pressemitteilung der Sparda-Bank West aufmerksam.

Insgesamt will die Bank in ihrem gesamten Verbreitungsgebiet an 200 Fördervereine ein Preisgeld von 400.000 Euro ausschütten. Voraussetzung für die Teilnahme an dem Wettbewerb ist, dass die Schulen einen gemeinnützigen Förderverein haben. Die Sparda-Bank teilt die Schulen je nach Größe ein, damit jeder in der Gruppe der sehr kleinen, kleinen, mittleren und großen Schulen eine faire Chance auf einen Gewinn hat. In jeder dieser Kategorien gibt es 50 Sieger, die insgesamt 100.000 Euro einstreichen können. Für den ersten Platz gibt es jeweils 6000 Euro.

Wer die Gewinner-Projekte sind, entscheidet sich per Online-Abstimmung auf der Internetseite https://www.spardaspendenwahl.de/. Alle interessierten können vom 28. April bis zum 28. Mai online für ihre Lieblingsprojekte abstimmen. Dazu müssen sie drei kostenlose SMS bestellen, um damit abzustimmen.

Für Mensch und Natur

Mit dem Geld sollen in diesem Jahr Projekte ausgezeichnet werden, die unter dem Motto „Wir machen uns stark für Mensch und Natur“ stehen. Der Wettbewerb richtet sich an Schulprojekte, in denen sich Schüler für sozial und ökologisch nachhaltige Ziele einsetzen – und somit Verantwortung für die Zukunft übernehmen. „Das sind Themen, die viele junge Menschen gerade enorm interessieren“, sagt Dominik Schlarmann, Vorstand des Gewinnsparvereins.