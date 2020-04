Parken in Oberhausen: Autofahrer können bargeldlos zahlen

Oberhausen. Wer die Parkgebühren in Oberhausen zahlen muss, kann nur an den neuen Parkautomaten bargeldlos bezahlen. Eine Handy-Zahlung wird nicht angeboten.

Nur an den neuen Parkautomaten können Autofahrer in Oberhausen bisher ohne passendes Kleingeld zahlen – die Parkgebühren können dort mit Kredit- oder Bankkarte entrichtet werden. An den vielen älteren Automaten in der Oberhausener und Sterkrader Innenstadt ist es jedoch nur mit Bargeld möglich, vorschriftsmäßig auf den bewirtschafteten Flächen zu parken. Ein umständliches Verfahren; Man muss nicht nur die geplante Parkdauer abschätzen, sondern bei Überziehung nochmals zum Parkplatz gehen und noch ein weiteres Ticket am Automaten ziehen.

Die komfortabelste Art, seinen Tribut fürs abgestellte Fahrzeug zu leisten, wird in Oberhausen entgegen so mancher Ankündigung vor zwei Jahren noch gar nicht angeboten: Per App – wie bereits in einigen Ruhrgebietsstädten – kann normalerweise recht einfach übers Mobiltelefon die Parkzeit bargeldlos bezahlt werden. Die Stadt Oberhausen möchte gerne allen Autofahrern diesen Service anbieten und verhandelt derzeit mit mehreren App-Anbietern.

Zeitpunkt der App-Zahlung ist noch völlig offen

Wann der Vertrag dazu abgeschlossen werden kann und wann genau die Zahlung von Parkgebühren übers Handy eingeführt wird, ist allerdings noch offen – erst recht, da überhaupt noch nicht absehbar ist, wann die lähmende Coronakrise beendet sein wird.

Doch die Parkgebühren-Apps der Anbieter sind in der Regel nicht kostenfrei. Die Stadt möchte sich beim Handyparken nicht auf einen Anbieter beschränken, sondern eine Plattform bieten, auf der alle Anbieter ihre Dienstleistung anbieten können. An dem entsprechenden Vertrag wird gerade gearbeitet.

App-Nutzung kann zusätzliche Kosten bringen

Der Stadt geht es auch darum, Autofahrern zusätzliche Kosten für die Zahlart zu vermeiden. Denn die einzelnen Parking-Apps haben unterschiedliche Geschäftsmodelle. Nutzer zahlen zum Beispiel einen Betrag pro Monat und nutzen dann die Dienste so oft sie wollen. Das wird vor allem von Vielparkern verwendet. Beim Handy-Einsatz können außerdem grundsätzlich 0 bis 20 Cent oder sogar 10 bis 15 Prozent der Parkkosten für jedes Parken zusätzlich anfallen. Mit den Mehrkosten sind allerdings oft zusätzliche Serviceleistungen abgedeckt – wie zum Beispiel die Anzeige freier Stellplätze.

Das Handyparken ist mittlerweile in immer mehr Städten möglich. Dazu zählen unter anderem Bottrop, Duisburg, Herne, Gladbeck, Dinslaken, Hagen und Dortmund. Neben Oberhausen planen in diesem Jahr auch Städte wie Mülheim, Essen und Gelsenkirchen, das Handyparken mit einer Plattform anzubieten. Wer als Autofahrer eine entsprechende Parkgebühren-App hat, kann diese dann auch in Nachbarstädten mit gleichen Angeboten nutzen.