„Alles wird gut“ - einer der Mut machenden Beiträge für den Zaun an der Lutherkirche im Bismarckviertel.

Corona-Krise Oberhausen: Zaungeflüster macht Mut in der Corona-Krise

Oberhausen. Nicht den Mut verlieren! Das hat sich Pfarrerin Ulrike Burkardt mit Blick auf die Corona-Krise gesagt und eine tolle Aktion dazu gestartet.

Am Zaun der Lutherkirche im Bismarckviertel von Oberhausen tut sich derzeit Ungewöhnliches. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise finden sich hier immer mehr Mut machende Beiträge.

„Hallo, mir geht es gut und ich freue mich darüber, dass ich so viel Zeit mit meiner Mama und meinem Papa verbringen kann“, schreibt zum Beispiel Timo. Und weiter heißt es: „Aber meine Freunde aus dem Kindergarten vermisse ich. Ich spreche täglich mit ihnen über einen Videoanruf. Das ist schön. Ein Bild habe ich auch für euch gemacht.“

„Gott hält dich in seiner Hand, auch wenn die Welt Kopf steht“, schreibt Clara als Beitrag für den Zaun. Foto: Ulrike Burkardt / Pressemitteilung

Timos Text und Bild – das ist ein bemerkenswerter Beitrag unter vielen weiteren Grüßen und Wortmeldungen, die für die Aktion „Zaungeflüster“ eingegangen sind, die seit einiger Zeit schon an der Lutherkirche stattfindet. Pfarrerin Ulrike Burkardt hat dazu eingeladen, Sprüche, Bilder, Texte und Gebete einzureichen, die einen gerade durch den Kopf gehen in dieser schweren Zeit, um sie mit anderen Menschen zu teilen.

Auch auf der Homepage

Die Beiträge, die eingehen, werden einlaminiert und an den Zaun gehängt, der die Lutherkirche in der Lipperheidstraße 55 einfriedet. Außerdem werden sie auf der Homepage der Gemeinde www.lutherkirche-oberhausen.de veröffentlicht.

Eine Aktion, die jede Menge Resonanz findet: Der Zaun ist schon recht bunt geworden in den letzten Tagen. Kinder malen schmucke Bilder; Erwachsene haben Mut machende und inspirierende Worte herausgesucht; Konfirmanden, die jetzt ihre Konfirmation verschieben müssen, haben ihre Konfirmationssprüche aufgeschrieben. Gebete sind dabei – von Großeltern etwa, die ihre Enkelkinder vermissen. Spaziergänger, die daran vorbei kommen, halten hier gerne inne und nehmen dann die Gedanken mit auf ihren Weg.

Weitere Beiträge gefragt

Wer mag, ist weiterhin herzlich eingeladen, sich zu beteiligen. Beiträge können per Mail an Pfarrerin Ulrike Burkardt geschickt werden (ulrike.burkardt@ekir.de) oder in den Haustürbriefkasten Arndtstraße 4 eingeworfen werden.