Oberhausen: Zaunkonzert lässt die Corona-Sorgen vergessen

Oberhausen. Gitarrenklang und Gesang im Abendsonnenschein – an der Lutherkirche in Oberhausen gab es ein Konzert mit vorgeschriebenem Abstand zum Publikum.

Hoffnungsschimmer in Zeiten der Corona-Krise: Am Zaun der Lutherkirche im Bismarckviertel setzten jetzt zwei junge Menschen aus Oberhausen mit ihrer Musik ein Zeichen.

Janina & Jonathan – das seien zwei junge Erwachsene, die durch die Corona-Pandemie von Arbeit und Schule freigestellt seien, berichtet Renate Schwarz von der Jugendleitung der evangelischen Luther-Kirchengemeinde.

Das Duo ließ sich von den weltweit beachteten Balkonkonzerten in Italien inspirieren – Renate Schwarz: „Beide haben sich überlegt: So etwas in der Art können wir ja auch mal machen!“ So „reisen“ sie jetzt im östlichen Stadtgebiet umher und wollen Menschen, egal welchen Alters, durch Musik mit Gitarre und Gesang etwas Abwechslung in die momentane Krisenzeit bringen.

In den Kirchgarten „gehüpft“

Neben Straßenauftritten sowie Darbietungen in Altenheimen und bei „Leben im Pott“ sind die beiden am frühen Abend des Gründonnerstags nun in den Kirchgarten der evangelischen Lutherkirche „gehüpft“ und haben Passanten und Nachbarn mit Liedern wie „Stand by me“, „Supergirl“ oder auch „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ für ein paar Minuten den Alltag vergessen lassen – „schön mit viel Abstand“, wie die Kirchengemeinde unterstreicht. In diesem speziellen Fall war ja der Kirchgartenzaun dazwischen.