Oberhausener ärgern sich über Folgen der neuen Parkgebühren

Der Ärger über die im Preis verdoppelten und in der Fläche erweiterten Parkgebühren in Alt-Oberhausen hat in den zurückliegenden Corona-Wochen offenbar nur eine kleine Pause eingelegt.

Jetzt haben Anwohner östlich der Nohlstraße und südlich der Grenzstraße in Alt-Oberhausen über unzumutbare Belastungen einen Offenen Protestbrief an Oberbürgermeister Daniel Schranz geschrieben – und gleich 200 Unterschriften aus der Nachbarschaft an der Klörenstraße, an der Lorenzstraße und an der Bügelstraße gesammelt.

Das Problem: Seitdem die neuen Parkgebühren-Automaten auf den erweiterten Arealen der Parkgebühren-Erhebung durch die Stadt Oberhausen scharf geschaltet sind, also seit 1. Februar 2020, weichen auswärtige Autofahrer auf benachbarte Straßen aus, an deren Rändern man immer noch kostenlos parken kann. Natürliche Folge: Die Anwohner finden selbst keinen Parkplatz mehr für ihre Wagen.

Vorrangregelung für Anwohner gefordert

Deshalb verlangen sie nun von der Stadtspitze, dass für die nahen Straßen der Parkraumbewirtschaftungszonen ebenfalls eine Vorrangregelung für Anwohner eingeführt wird. Ähnlich wie Nachbarn von Straßen mit Parkgebührenerhebung möchten diese Anwohner einen Anwohnerparkausweis erhalten können.

In ihrem Brief schreiben Klaus Berger und Michaela Krings-Kröll im Namen vieler Anwohner: „Für uns bestätigen sich die schlimmsten Befürchtungen. Unsere Insellage mit kostenfreien Parkmöglichkeiten wird in zunehmendem Maße von Nicht-Anliegern genutzt, um Parkgebühren zu vermeiden. Die Konsequenz: Regelmäßig findet sich für Anwohnerinnen und Anwohner kein freier Parkplatz mehr.“ Dieses Problem hätten die Anlieger in anderen Randgebieten der Parkbewirtschaftungszonen auch.

Deshalb fordern die Anwohner, auf ihren Straßen eine Parkscheibenregelung einzuführen, denn: „Wir wären dann berechtigt, einen Bewohnerparkausweis zu erwerben und zu nutzen und somit unser vorrangiges Parkrecht wahrzunehmen.“