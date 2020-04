Oberhausener begrapscht Zwölfjährige an einer Haltestelle

An einer Straßenbahnhaltestelle im Norden Duisburgs lernten sich am späten Abend des 10. Februar ein 30-jähriger Oberhausener und eine zwölfjährige Oberhausenerin kennen. Man rauchte, konsumierte gemeinsam Alkohol. Was folgte, brachte dem 30-Jährigen vor dem Amtsgericht Duisburg nun eine Verurteilung wegen eines sexuellen Übergriffs ein.

Rauchend und trinkend hatten Täter und Geschädigte in einem Wartehäuschen gesessen. Der Angeklagte gestand, das Mädchen geküsst zu haben. Sie wollte das nicht, wehrte sich dagegen. Dennoch begrapschte sie der 30-Jährige, hielt ihr mit einer Hand die Arme fest und fasste ihr mit der anderen in die Hose. Geistesgegenwärtig verabredete sich die Zwölfjährige mit dem Mann für den nächsten Abend an gleicher Stelle. Stattdessen erschien die inzwischen von ihr verständigte Polizei.

Zeugin erschien nicht vor Gericht

Die Anklage der Staatsanwaltschaft Duisburg lautete zunächst auf sexuellen Missbrauch eines Kindes. Doch es war dem Angeklagten nicht zu beweisen, dass er das wirkliche Alter der Geschädigten gekannt hatte. „Mir hat sie gesagt, sie sei schon 15 Jahre alt“, so der 30-Jährige. Offenbar ließen Bilder des Mädchens in der Akte das nicht als völlig unwahrscheinlich erscheinen, vom Verhalten der Zwölfjährigen am Tatabend ganz zu schweigen. Eine weitere Prüfung des Sachverhaltes war aber nicht möglich, da das unter Betreuung des Oberhausener Jugendamtes stehende Kind, das bereits in der Vergangenheit zahlreiche Auffälligkeiten gezeigt haben soll, der Vorladung als Zeugin nicht nachkam. Das Mädchen blieb der Verhandlung unentschuldigt fern.

„Ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht“, so der Angeklagte, der selbst Vater zweier Kinder ist, seit fünf Jahren aber getrennt von seiner Familie lebt. Das Gericht setzte eine zehnmonatige Freiheitsstrafe auf drei Jahre zur Bewährung aus. Zu Gunsten des Angeklagten wirkte sich neben dessen Geständnis insbesondere der Umstand aus, dass der 30-Jährige zuvor noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten war.