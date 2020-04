Oberhausener Buchhändler kämpfen kreativ gegen Corona-Folgen

Wegen Covid-19 liegen die Menschen aktuell vermehrt auf der Couch - und damit Bücher wieder hoch im Kurs. Doch wie kommen die Werke des Bestseller-Autors Yuval Noah Harari ("Eine kurze Geschichte der Menschheit") und Geschichten vom Osterhasen noch rechtzeitig ins Körbchen, wenn Online-Gigant Amazon Bücher beim Versand nach eigenem Bekunden langsamer verschickt als gewohnt? Lösungen bieten Oberhausener Buchhändler, die ganz nach dem Motto vorgehen: mit Kreativität gegen die Corona-Krise.

Waltraud Krause: Literatur in Oberhausen hoch halten

Waltraud Krause hat eine Mission. "Wir müssen die Literatur in Oberhausen hochhalten, denn ohne Literatur gibt es keine Kultur - und ohne Kultur kann kein Mensch sein." Die Steinzeit-Buchhändlerin aus Königshardt verfolgt diese Mission durchaus resolut: Weder das Coronavirus noch Fragen am Telefon halten sie davon ab, ihre Ware an den Mann bzw. die Frau zu bringen.

Und so bekommt der Kindergarten aus dem Alsbachtal an diesem Dienstagvormittag seine Buchlieferung - zehn Prozent Rabatt inklusive. Möglich macht das ein unscheinbarer Kasten vor dem Geschäft, der vor 30 Jahren der ansässigen Apotheke zur Warenanlieferung diente. Ob Schrank, Container oder einfach Abholfach: Der unklaren Bezeichnung zum Trotz stellt der Block inzwischen die Versorgung der Oberhausener mit geistiger Nahrung sicher.

Eine Teamidee, die wunderbar funktioniert

Im Team sei die Idee entstanden, den Blumen-bepackten Behälter für den Verkauf einzuspannen, berichtet Waltraud Krause. Die Kunden haben die Möglichkeit, ihre Bücher per Telefon unter 0208-676030 zu bestellen und dann am Höhenweg 28 zu einer bestimmten Zeit abzuholen. "Entweder bekommen die Kunden eine Rechnung oder zahlen passend in bar. Wenn es nicht passt, können wir auch Wechselgeld im Abholfach hinterlegen", sagt die 76-Jährige und schiebt hinterher: "Das funktioniert ganz wunderbar."

Waltraud Krause macht das alles Mut. Mut, der auch durch eine Nachricht der kleinen Emma (5) gestärkt wird. "Sie ist traurig, dass wir uns so lange nicht sehen. Deshalb hat sie mir einen Liebesbrief geschrieben", schwärmt die Buchhändlerin. Es ist Unterstützung wie diese, die Krause und ihr Team zu dem Fazit kommen lässt: "Wir wollen diese Krise wirtschaftlich überleben."

Arndt Wiebus: Schön, den Wert der Bücher für Menschen zu sehen

Auch Arndt Wiebus von der gleichnamigen Buchhandlung an der Sterkrader Steinbrinkstraße kann der Lage positive Seiten abgewinnen. "Es ist schön zu sehen, was Bücher den Menschen Wert sind", sagt der Inhaber, der den eingebrochenen Umsatz in diesen Tagen über seinen Online-Shop belebt. Dazu schöpft Wiebus von der Telefon-Bestellung (0208-668255) über WhatsApp (0176-73383221) bis zur E-Mail (Mail@Wiebus.net) alle Möglichkeiten aus, um den Oberhausenern neuen Lesestoff schmackhaft zu machen.

Der Vertrieb ist über den Versand oder eine Abholung in der Nachbarschaft möglich, dennoch kritisiert Arndt Wiebus seine eingeschränkten Möglichkeiten des Verkaufs. "Wir können alle Vorkehrungen treffen, damit nur ein Kunde in unserem Laden einkauft. Dass dies nicht erlaubt ist, ist für mich unverständlich." Dennoch betont der Buchhändler: "Bücher sind bei uns mit allen gebotenen Vorsichtsmaßnahmen erhältlich."

Lars Baumann: Wenn der Bäcker einen beim Einkauf erkennt

Wenn der Bäcker das eigene Gesicht beim Brötchenkauf erkennt, dann ist es mit richtiger Berühmtheit in der Stadt nicht mehr weit hin. So geschehen bei Lars Baumann von der Schmachtendorfer Buchhandlung "Zweitbuch - Lesen & lesen lassen". Der Inhaber führt das in erster Linie auf seinen "Krisentipp" zurück.

Baumann und sein Team veröffentlichen seit dem 23. März fast täglich ein Video bei Facebook und Instagram. Im "Krisentipp" geht es jeweils um ein aktuelles Buch, garniert mit dem einen oder anderen Späßchen, denn: "Buchbesprechungen sind auch immer Entertainment." Lars Baumann erschließt sich so ganz neue Kundengruppen.

Neben seinen vielen (digitalen) Bestellmöglichkeiten, die Baumann in einem Beitrag auf www.zweitbuchhandlung.de ausführlich erläutert, bearbeitet der Chef mit ebenso viel Herzblut die analogen Vertriebswege. "Inzwischen drehe ich jeden Tag ab 15 Uhr meine Runden, um Bücher auszuliefern - natürlich mit Mundschutz und Handschuhen." Dazu steht Lars Baumann unter 0208-686399 zur Verfügung - oder eben auf Social Media, wenn sein neues Video über die Bildschirme flimmert.

