Oberhausener CDU lobt Corona-Konjunkturpaket des Bundes

Oberhausen. Die Oberhausener CDU blickt auf die Sonnenseite des 130 Milliarden Euro schweren Konjunkturpakets des Bundes. Und wirft der SPD einiges vor.

Während viele Oberhausener Lokalpolitiker enttäuscht darüber sind, dass im 130-Milliarden-Euro-Konjunkturpaket des Bundes keine Altschuldenlösung steckt, schaut der hiesige CDU-Parteichef Wilhelm Hausmann lieber auf die positiven Seiten der Beschlüsse.

Mit den Coronahilfen des Landes erhält nach seiner Rechnung die Stadt Oberhausen Haushaltsentlastungen von über 40 Millionen Euro. „Das ist angesichts der Krise ein ungeheurer Betrag, an dem das Land mit über der Hälfte beteiligt ist“, meint der CDU-Landtagsabgeordnete. „Wenn die SPD nun nach der Altschuldenlösung fragt, die auch wir gerne erledigt sähen, so muss sie sich auch fragen lassen, wo sie den in den sieben Jahren der Regierung Kraft war. Von 2010 bis 2017 gab es unzählige Gelegenheiten, die Problematik anzugehen.“

Nach Auffassung von Hausmann ist Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) bei den Verhandlungen in Berlin ein Durchbruch gelungen, weil der Bund künftig einen höheren Anteil (statt bis zu 50 Prozent sind es künftig 75 Prozent) der Wohnkosten von Arbeitslosen trägt. Oberhausen rechne hier mit jährlich rund 18 Millionen Euro, was mit der Erstattung bei den Gewerbesteuern kurzfristig sogar mehr helfe als ein Wegfall der Altschulden-Zinsen.

CDU-Chef Hausmann: Oberbürgermeister Daniel Schranz hat nicht geschwiegen

Der CDU-Parteivorsitzende hat sich auch noch über den Vorwurf von Thorsten Berg, Oberbürgermeister-Kandidat der SPD, geärgert, der Oberhausener Oberbürgermeister Daniel Schranz (CDU) würde zum Thema Altschulden schweigen. „Das ist schlichtweg gelogen. Wenn Berg nicht als kleiner Hügel landen will, kann ich ihm nur zu einem sauberen Wahlkampf raten.“