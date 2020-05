Oberhausener Filmstudent nimmt Kurs auf die Kurzfilmtage

Es klingt nach dem perfekten Drehbuch, was Jonas Brans da umsetzen will – als Oberhausener zu den Internationalen Kurzfilmtagen , im Gepäck den selbstgedrehten Kurzfilm. Und nach einem Traum, schließlich schafft es beim renommierten Filmfestival nur jeder 50. Beitrag in die Auswahl. „Wir brauchen so ein Ziel“, sagt der 21-Jährige und macht dabei den Eindruck, als könnte ihn nichts davon abbringen – nicht mal das Coronavirus.

„Wir glauben, dass jede Geschichte etwas Neues zur Filmlandschaft beitragen sollte. Es macht wenig Sinn, einen Film zu produzieren, den es so schon mal gab. Wir sind der Meinung, dass unsere Perspektive der Geschichte sehenswert ist“, erläutert Regisseur Nils Lowag im Imagevideo zum Projekt, ohne mit der Wimper zu zucken.

Jonas Brans und sein Team gehen selbstbewusst an die Arbeit

Selbstvertrauen ist augenscheinlich vorhanden. Das gilt für den 25-Jährigen ebenso wie für seine Kollegin Marie Schiffer (24) und Produzent bzw. Kameramann Jonas Brans. Das Trio hat sich im Studiengang „Digital Film Production“ am Kölner SAE-Institut gefunden, um gemeinsam die Bachelorarbeit des Oberhauseners fertig zu stellen: den 15-minütigen Kurzfilm „Nein.“.

Jonas Brans ist mit Kameras in der Hand aufgewachsen, inzwischen dreht der Oberhausener neben seinem Studium Imagevideos und Dokumentationen. Foto: Dustin Hasberg

In dem soll es um einen unabhängigen Autorenfilmer gehen, den sein Perfektionismus zu Höchstleistungen antreibt, aber gleichzeitig an den Abgrund von Depressionen und Selbstmordgedanken führt. Was finster klingt, will das Trio humoristisch verpacken und in eine ungewöhnliche Erzählstruktur einbetten. Jonas Brans kommt dabei eine entscheidende Bedeutung zu.

Gimbal-Technik für ästhetische Bilder

Denn der 21-Jährige fängt die Bilder durch die spezielle Gimbal-Technik ein. Schwebend, mit Hilfe zweier Drehlager in Position gehalten, erzeugt die Kamera besonders „ästhetische und motivierende Bewegungen“, wie der Student erklärt. Woher er das Wissen und damit auch die Selbstsicherheit nimmt, das Drehbuch umzusetzen? „Aus dem Studium und von Youtube-Videos, grade bei der Technik habe ich mir viel selbst beigebracht.“

Finanzierung des Kurzfilms per Crowdfunding Per Crowdfunding wollen Jonas Brans und seine beiden Kommilitonen die Kosten des Kurzfilms abdecken. Auf www.startnext.com/kurzfilmnein bewerben die drei Studenten das Projekt mit einem Video und Informationen. Das Geld soll in die Bezahlung von Schauspielern, Crew und Equipment fließen, ebenso wie in Verpflegung und Versicherungen. Vom ersten Ziel 1750 Euro haben Brans und Co. bislang etwas über 1000 Euro eingeworben, die Aktion läuft noch bis zum 17. Mai. Seine bisherigen Videos und Filme hat der Oberhausener auf seiner Website www.jb-production.de gesammelt, dazu ist der 21-Jährige bei Instagram und Facebook aktiv.

Und das begann lange vor Erklärvideos im Internet. Schon in der Grundschule hatte der Oberhausener seine erste Kamera in der Hand und stellte die TV-Serie „Alarm für Cobra 11“ nach, bevor er die Spiegelreflex des Vaters in Beschlag nahm. Der war von den Ergebnissen so begeistert, dass er seinen Sohn an richtige Kobras vermittelte – die Eishockey-Mannschaft der Dinslakener Kobras. „Heraus gekommen ist eine einstündige Dokumentation, die für einen Tag auch im Kino gelaufen ist. Das war ein entscheidender Punkt, es beruflich machen zu wollen“, erinnert sich Jonas Brans.

Videos aus Hünxe und Tschernobyl

Es folgten Imagevideos aus Hünxe und Oberhausen, Aftermovies von Messen sowie Dokumentationen, etwa von seiner Reise zum havarierten Atomreaktor Tschernobyl. Gleichzeitig fegte der junge Mann aus Biefang im Eiltempo durch sein Studium und steht jetzt kurz vor dem Abschluss. Wenn da nicht das Coronavirus wäre.

Das Studenten-Trio befindet sich aktuell auf Schauspieler-Suche und sammelt gleichzeitig per Crowdfunding Geld für fünf Drehtage im Juli ein, muss durch die Virus-Einschränkungen aber womöglich Einschnitte hinnehmen. „Größere TV-Produktionen bekommen im Moment wieder die Erlaubnis zu drehen. Wir hatten mit bis zu 40 Leuten am Set geplant und müssen sehen, ob wir Abstriche machen können“, sagt Jonas Brans. Die Abgabe der Bachelorarbeit sei im August, den Film fertig stellen wolle der Oberhausener noch in diesem Jahr.

Internationale Kurzfilmtage: „Wir passen da rein!“

Und dann wären da noch die Internationalen Kurzfilmtage. Zu denen hat Jonas Brans schon Tuchfühlung aufgenommen, mit seiner Gesamtschule Weierheide besuchte er das renommierte Festival vor Jahren im Rahmen eines Ausflugs. „Ich fand es im positiven Sinne speziell“, sagt Brans mit einem Lachen, um zu ergänzen: „Wir passen da rein!“