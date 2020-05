Oberhausener Freibad Vonderort öffnet doch eher als gedacht

Das wegen der Corona-Pandemie immer noch geschlossene Freibad im Revierpark Vonderort wird nun doch eher seine Pforten öffnen als geplant. Statt erst Mitte Juni startet das 2018 völlig umgebaute Freibad bereits am Samstag, 6. Juni 2020.

Das erklärt zumindest Betriebsleiter Franz Dümenil auf Nachfrage. Man sei mit den Vorbereitungen schneller fertig geworden als ursprünglich gedacht. Das Bad ist dann immer von 12 bis 19 Uhr geöffnet.

Doch selbstverständlich zwingt Corona auch den Revierpark zu Anpassungen. So werden die Kinderbereiche nicht geöffnet und auch das Wellenbad ist nicht in Betrieb. Wie viele Besucher letztlich ins Freibad gelassen werden, steht noch nicht fest. Die abschließenden Arbeiten am Hygienekonzept laufen noch. Viel hänge letztlich von den Kapazitäten der Sanitärräume ab, meint Dümenil. „Das ist der Flaschenhals, wenn man so will.“

Die Anlage mit rund 20.000 Quadratmetern sei eigentlich groß genug. Außerdem müsse noch die Datenerfassung der Freibadgäste sicher gestellt werden. Wahrscheinlich müssten anfangs die Besucher ihre Kontaktdaten klassisch auf einem Zettel hinterlassen, um eine mögliche Infektionskette nachzuvollziehen, meint der Badleiter.