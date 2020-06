Oberhausener Kämmerer stellt Bürger auf neues Sparpaket ein

Oberhausen. Die Corona-Hilfen von Bund und Land sind groß, doch sie reichen nach Rechnung des Oberhausener Finanzchefs nicht aus, um Sparpakete zu vermeiden.

Trotz umfangreicher Corona-Hilfen von Bund und Land stellt sich der Oberhausener Stadtkämmerer Apostolos Tsalastras (SPD) darauf ein, ab dem Jahr 2022 ein neues Sparpaket schnüren zu müssen. „Nach zehn Jahren Stärkungspakt fehlt mir zwar die Phantasie, wo wir überhaupt noch sparen können, aber ich gehe davon aus, dass wir zu einer neuen Haushaltskonsolidierung über zehn Jahre gezwungen sind“, sagte er im Finanzausschuss.

Ohne die Corona-Pakete von Bund und Land würde der Steuerverlust und Ausgabenanstieg nach seinen aktuellen Berechnungen sogar 63 Millionen Euro in diesem Jahr und 60 Millionen Euro im nächsten Jahr betragen. Darin eingerechnet ist ein Gewerbesteuer-Minus von 30 Millionen Euro für 2020, 19 Millionen Euro weniger Schlüsselzuweisungen des Landes ab 2021, ein um zehn Millionen Euro höheres Defizit der Stoag und zwei Millionen Euro weniger Vergnügungssteuern.

Die erheblichen Verluste werden allerdings durch die Corona-Konjunkturpakete des Bundes und des Landes in den Jahren 2020 und 2021 sogar überkompensiert – durch die komplette Erstattung des Gewerbesteuer-Verlustes im Jahr 2020, die Übernahme höherer Anteile an den Arbeitslosenkosten und Bilanzierungshilfen des Landes. Denn die reinen Corona-Kosten dürfen vom normalen Haushalt abgetrennt werden – und müssen über 50 Jahre von den künftigen Generationen in Oberhausen beglichen werden.

Oberhausen erwirtschaftet dadurch sogar 2020 und 2021 jeweils einen Überschuss von rund 19 Millionen Euro. Ab 2022 jedoch kalkuliert der Kämmerer mit Verlusten von 26 und 22 Millionen Euro im Jahr. Um ein Sparpaket zu vermeiden, fordert Tsalastras das Land auf, eine Lösung für die Altschulden von 1,6 Milliarden Euro zu finden – und die aufgelaufenen Verluste für den öffentlichen Nahverkehr zu übernehmen.