Oberhausener Künstler haben Chance auf 5000 Euro

Oberhausen Die Kunstpreise "CityARTists 2021" werden vergeben. Bildhauer, Maler oder Fotografen ab 50 Jahren können sich für Stipendien bewerben.

Oberhausen beteiligt sich an den Kunstpreisen "CityARTists 2021". Bildende Künstlerinnen und Künstler aus den Sparten Malerei, Skulptur, (Video-)Installation, zeitbasierte Medien und Fotografie haben die Chance auf Stipendien in Höhe von je 5000 Euro. Insgesamt werden bis zu zehn Künstler aus zehn teilnehmenden Städten ausgezeichnet.

Bewerber müssen bereits das 50. Lebensjahr vollendet haben

Die Ausschreibung richtet sich an einzelne Künstlerinnen und Künstler, die eine künstlerische Ausbildung (Hochschule, Akademie, Meisterklasse etc.) genossen haben und/oder eine Reihe von Ausstellungen in Museen, Kunsthallen oder Kunstvereinen vorweisen können. Die Bewerber müssen zum Zeitpunkt der Bewerbung das 50. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in der Stadt haben, in der sie sich bewerben.

Wer sich bereits im Jahr 2020 beworben hat, ist eingeladen, sich erneut zu bewerben. Die "CityARTists"-Preisträger 2020 können sich allerdings nicht erneut bewerben.

Eine lokale Jury wählt unter der Federführung des Kulturbüros der Stadt eine Künstlerin oder einen Künstler aus und schlägt diese Person der zentralen Jury des NRW- Kultursekretariats (NRWKS) vor.

Details zu den Bewerbungen

Gültig sind ausschließlich digitale Bewerbungen, die per E-Mail eingehen. Die Bewerbung (maximal zwölf Seiten und in einem PDF zusammengefasst) soll enthalten: Den künstlerischen Lebenslauf mit aussagekräftigen Angaben zur Ausbildung und zu Ausstellungen (maximal zwei Seiten) sowie Referenzen und Werkbeispiele. Internetverweise sind möglich, nach Angaben der Stadt jedoch nicht maßgeblich.

Ergänzend zum Bewerbungs-PDF wird ein Anschreiben (maximal zwei Seiten in einem PDF) erwartet, in dem unter anderem die beabsichtigte Verwendung des Preisgeldes für ausschließlich künstlerische Zwecke dargelegt wird. Sofern nicht anders verfügbar, kann dem Kulturbüro fristgerecht ergänzendes Material in analoger Form bereitgestellt werden.

Die Ausschreibungsfrist endet am 30. April 2021. Später eingehende Einreichungen können nicht berücksichtigt werden. Die Entscheidung der zentralen Jury wird spätestens am 30. September 2021 getroffen.