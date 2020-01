Oberhausener Linke Liste fordert mehr Wickelplätze für Babys

Oberhausen. Gibt es in Oberhausen zu wenige Räume, wo junge Väter und Mütter ihre Kinder wickeln können? Die Linken meinen Ja – und wollen das ändern.

Die Oberhausener Linke Liste will mit mehr Wickeltischen und Stillmöglichkeiten im Stadtgebiet den Alltag von jungen Vätern und Müttern erleichtern.

Deshalb soll der Rat in seiner Februar-Sitzung der Stadtverwaltung den Auftrag erteilen, in öffentlichen Gebäuden Möglichkeiten zum Stillen und Wickeln zu schaffen. Zudem sollen die Fachleute im Rathaus mit Händlern und Wirten sprechen, ob sie ihre Räume für wickelnde Mütter oder Väter öffnen. Die Linken fordern die Stadt ebenfalls auf, eine Information über alle vorhandenen Wickeltische und Still-Orte im Stadtgebiet zu erstellen – das sei in anderen Kommunen schon gemacht worden.

Linke: Zu wenige Stillmöglichkeiten

„Für Familien, die ihre Kinder unterwegs stillen, füttern oder wickeln möchten, gibt es in den Oberhausener Stadtteilen noch zu wenig öffentliche Möglichkeiten“, begründen die Oberhausener Linken ihren Antrag, der ab Mittwoch in zwei Fachausschüssen, drei Bezirksvertretungssitzungen und im Rat besprochen wird. Auch wüssten Familien häufig nicht, welche Geschäfte und Gaststätten Wickelräume besitzen.

Die Linken kritisieren, dass sich Wickelkommoden oft auf den Damentoiletten befinden, so dass Väter ihre Babys nicht dort wickeln könnten. Still- und Wickelzimmer sollten allen Geschlechtern zur Verfügung stehen: „Im Idealfall sollen die Räume mit Wickeltisch, Sitzmöglichkeiten und eventuell Mikrowelle zum Erwärmen von Speisen ausgestattet sein“, meint die Linke Liste.