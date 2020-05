Oberhausener müssen auf Bücherei-Öffnung noch warten

Die aktuelle Corona-Schutzverordnung des Landes NRW erlaubt es eigentlich, aber trotzdem sind die Oberhausener Stadtbibliothek und ihre Außenstellen nach wie vor geschlossen. Einen Termin konnte die Stadt auf Nachfrage der Redaktion noch nicht nennen. Die Öffnung der städtischen Büchereien werde aber vorbereitet, versichert man.

Sehnsüchtig warten Nutzer darauf, sich wieder mit leihbaren Medien (Bücher, DVDs, Zeitschriften etc.) versorgen zu können. Seit Mitte März sind die Einrichtungen geschlossen, ist nur online der Konsum digitaler Medien möglich.

Städte wie Essen oder Duisburg haben ihre Bibliotheken mit entsprechenden Schutzvorkehrungen bereits wieder geöffnet und bieten ihren Service eingeschränkt an. So können in Duisburg vor Ort Medien ausgeliehen und zurückgebracht werden; ein längerer Aufenthalt zum Lesen und Lernen ist aber noch nicht gestattet. In Essen müssen Bücherei-Kunden vorher ihre Wünsche per Mail oder Telefon anmelden und können die Bücher dann abholen.