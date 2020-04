Oberhausener Werbeagentur gehört zu den 50 stärksten

Oberhausen. Seit Jahren klettert die Oberhausener Werbeagentur Move Elevator nach oben. Nun liegt sie bundesweit auf Rang 42 der inhabergeführten Agenturen.

Beim Ranking der größten inhabergeführten Werbeagenturen Deutschlands konnte sich die in der Nähe des Centros arbeitende Oberhausener Werbeagentur „Move Elevator“ weiter steigern. Im vergangenen Jahr erhöhte sie ihren Honorarumsatz, eine wichtige Kennzahl im Werbegeschäft, um fast ein Viertel auf 5,4 Millionen Euro. Im Ranking der wichtigsten Branchenzeitung Horizont ging es damit vier Plätze aufwärts – auf Rang 42 der größten inhabergeführten Agenturen in Deutschland. Insgesamt gibt es bundesweit 30.000 Werbeagenturen.

„Werbeagenturen sind in der Regel nur die verlängerte Werkbank ihrer Kunden. In der Folge können viele Unternehmen ihr Potential nicht ausschöpfen. Wir haben das verstanden und deshalb in den vergangenen zwei Jahren eine neue Art der Zusammenarbeit zwischen Kunden und Agenturen entwickelt – und das zahlt sich jetzt auch für uns aus“, erklärt Hans Piechatzek, Managing-Director von Move Elevator. Gemeinsam analysieren wir auch die Geschäftsmodelle der Unternehmen und bringen sie zugleich bei der Digitalisierung voran.“

Durch die Corona-Pandemie wird das Jahr 2020 auch für Werbeagenturen ein sehr hartes Geschäftsjahr. „Wir gehen aber davon aus, dass wir mit unserer neuen Form der Zusammenarbeit genau das richtige Produkt zur richtigen Zeit haben.“

Move-Elevator wurde im Jahr 2000 gegründet und macht heute mit hundert Mitarbeitern an den Standorten Oberhausen, Dresden und Berlin einen Jahresumsatz von neun Millionen Euro.