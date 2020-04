Oberhausener zwingt sein Opfer zu Fußmarsch durch die Nacht

Über einen solchen Raub verhandelt das Landgericht Duisburg auch nicht alle Tage: In der Nacht zum 26. Januar 2019 hatte ein 25-jähriger Oberhausener in Osterfeld einem Mann Wertgegenstände abgenommen und ihn danach gezwungen, mit ihm durch die halbe Stadt zu laufen. Für die besonders schwere räuberische Erpressung gab es fünf Jahre Gefängnis.

Gegen 21.35 Uhr hatte der 25-Jährige er den Geschädigten in Osterfeld Mitte auf Drogen angesprochen. Als der ablehnte, hatte ihm der Angeklagte einen Kopfstoß versetzt und ihm ein Armband abgenommen. Anschließend hatte der 25-Jährige ein Messer gezogen, den Geschädigten damit bedroht und ihm auch noch die Geldbörse und ein Handy weggenommen haben. Die Geldbörse, in der sich zur Enttäuschung des Täters kein Geld fand, warf er weg. Das Handy verkaufte er später für 40 Euro.

Angst vor dem Messer

Die Nacht war für das Raubopfer allerdings noch lange nicht vorbei: Der Täter forderte den Mann auf, ihn zu begleiten, weil er auch noch an eine PIN-Nummer des Geschädigten kommen wollte. Der kam der Aufforderung aus Angst vor dem Messer nach. Nach einem beachtlichen nächtlichen Fußmarsch quer durch Oberhausen ließ ihn der Angeklagte allerdings laufen. Zwar hatte er die gewünschte Nummer herausbekommen, war aber zu nervös, um damit etwas anfangen zu können.

Teilgeständnis des Angeklagten

Schon vor der Aussage des Geschädigten hatte der Angeklagte ein Teilgeständnis abgelegt. Nach der Aussage des Zeugen ergänzte er seine Einlassung: „Auch das mit dem Messer stimmt.“ Die Erklärung dafür, dass der Angeklagte erst so spät auch dieses Detail zugab, lieferte der Verteidiger: „Er wollte vor seiner Familie nicht ganz so dastehen, als sei er völlig abgestürzt und zu jedem Verbrechen bereit.“

Entzug in der Haft angeordnet

Auch das Motiv des 25-Jährigen war eindeutig: Seine Drogensucht habe ihn zu der Tat getrieben, so der Angeklagte. Die Summe, die er für das geraubte Handy bekam, habe er sofort in Rauschgift umgesetzt. Die Kammer ordnete mit dem Urteil daher auch die Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt an. Der 25-Jährige wird nun zeitnah die Gefängniszelle mit einem Platz in einer ähnlich gesicherten Therapie-Einrichtung vertauschen dürfen. Ist die Behandlung erfolgreich, könnte er bereits in gut zwei Jahren wieder auf freien Fuß kommen.