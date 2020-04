Oberhausens größte Partnerstadt setzt auf Desinfizierung

Oberhausen. Die Millionenstadt Mersin an der türkischen Mittelmeerküste hat früh einen Pandemie-Plan aufgesetzt. Seit 22. März wird umfassend desinfiziert.

Mersin an der türkischen Mittelmeerküste unweit der syrischen Grenze ist mit 1.745.000 Einwohnern die mit Abstand bevölkerungsreichste Partnerstadt Oberhausens – und die einzige außerhalb Europas. Das Kriseln der Partnerschaft mit dem antiken „Zephyrion“ (der Stadt des milden Westwinds) beruhte auch auf dem extrem rechten Stadtregime.

Doch seit Mai vorigen Jahres wurde der „Graue Wolf“ an der Stadtspitze abgelöst durch den 56-jährigen Sozialdemokraten Vahap Seçer. Und dessen Stadtverwaltung schickte den Partnern in Oberhausen jetzt einen ausführlichen Bericht zur Corona-Krise, der vor allem das frühe Handeln der Verantwortlichen betont: So schulen bereits seit Ende Januar Infektiologen der Universitätsklinik die Stadtbediensteten, wurde Anfang Februar ein städtischer Pandemie-Plan formuliert.

Sechs Psychologen beraten täglich in Video-Sessions

Die Verantwortlichen in Mersin setzen auf ständige und umfassende Desinfizierung aller öffentlichen Orte – von Moscheen bis zu Studenten-Wohnheimen. Die tägliche Desinfektionsroutine gilt seit dem 22. März. Sechs Psychologen beraten täglich in Video-Sessions, Mitarbeiter der städtischen Abteilung für Frauen und Familien unterhalten eine kostenlose Hotline als Sorgentelefon. Tägliche Anrufe sollen zudem den Kontakt halten zu chronisch Kranken und betagten Bürgern.

Außerdem sind Nachbarschaftsküchen und Foodtrucks aktiv, um Bedürftige zu versorgen. Selbst die Wasserstellen und Futterplätze „für unsere Straßentiere“ erwähnt der Bericht aus Mersin. Nur die Zahl der Covid-19-Erkrankten dürften die Stadtverwaltungen nicht öffentlich machen: Sie werden in der Türkei nur für das gesamte Land erhoben.