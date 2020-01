Oberhausens Theater-Ensemble komplett auf der Kinoleinwand

Oberhausen. Eike Weinreich inszenierte seine Insider-Satire „unRuhezeiten“ mit der kompletten Truppe der Spielzeit 2016/17: An drei Sonntagen im Walzenlager.

Zwischen den vielen Premieren, dem Repertoire und den Abschiedsfeiern drehte während der Spielzeit 2016/17 das gesamte Ensemble des Theaters Oberhausen einen Film – inklusive Intendant Peter Carp in der Rolle des Pförtners. Und dieses Werk von Eike Weinreich mit dem Titel „unRuhezeiten“ kommt nun endlich für ein paar Tage ins Kino im Walzenlager, und zwar an den Sonntagen, 2. und 9. Februar um 16 Uhr sowie am 16. Februar um 14 Uhr.

Film-Regisseur Eike Weinreich zählte bis 2017 zum Oberhausener Theater-Ensemble – hier in seiner Rolle als Hamlet. Foto: Thomas Aurin / Theater Oberhausen

Die Tragikomödie zeigt leere Stuhlreihen im Theater von Armstadt. Das Ensemble kämpft kläglich um seine Jobs. Intendant Hartmut Lorenz (Hartmut Stanke) kann unter solch wenig inspirierenden Bedingungen nicht weiter künstlerisch tätig sein. Ein Wechsel steht bevor. Thieß (Thieß Brammer) wartet seit zwei Jahren auf seine erste große Rolle. Um nicht als ungesehener Stern am Theaterhimmel zu verglühen, muss er dringend handeln. Mit einem Kollegen fährt er nach Berlin, um echte Schauspielgrößen zu treffen.

Die unsterbliche Passion vieler Theaterschaffender

Ein Intendantenwechsel stürzt ein kriselndes Stadttheater vollends ins Chaos: Die am Theater Oberhausen entstandene Low-Budget-Satire kreist um prekäre Arbeitsbedingungen auf und abseits der Bühne, um die unsterbliche Passion vieler Theaterschaffender und den wachsenden Rechtfertigungsdruck gegenüber Öffentlichkeit und Kulturpolitik. Die kritisch-selbstreferenzielle Tragikomödie ist mit Theaterstars und viel Insiderwissen gespickt, funktioniert aber auch als Debatten-Beitrag über die Zukunft der deutschen Bühnenlandschaft.

Glamour und Tragik: „Mystify“ erzählt vom kurzen Leben des INXS-Sängers Michael Hutchence. Foto: Dogwoof

Noch mehr „Oberhausen“-Kino: Rainer Komers, einem der bekanntesten Dokumentarfilmer Deutschlands und vielfach preisgekrönt, widmen die kommenden 66. Kurzfilmtage im Mai 2020 eines ihrer „Profile“. Am Dienstag, 4. Februar, um 20 Uhr besucht der 75-jährige Mülheimer zu einem Filmgespräch die letzte von fünf Aufführungen von „Barstow, California“ im Walzenlager-Kino.

Gezeichnet von familiärer Gewalt, Armut und Rassismus

An der historischen „Route 66“ quer durch die USA liegt die Kleinstadt Barstow. Hier verbrachte der Afroamerikaner Stanley „Spoon“ Jackson seine Kindheit und Jugend, bevor er 1978 wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Passagen aus seiner Autobiografie, die er aus dem Off einspricht, montiert der Dokumentarfilm mit einer Ortsbegehung. Auf beeindruckend unspektakuläre Weise konturieren sich eine Biografie, gezeichnet von familiärer Gewalt, Armut und Rassismus, und das Porträt einer so verödeten wie mythologisch aufgeladenen Landschaft.

Eine tragische Biografie – im Gefolge der Biopics über Amy Winehouse und Whitney Houston – erzählt auch „Mystify“ über Michael Hutchence, den Sänger der australischen Band INXS, der zu den größten Popstars der 1980er und ‘90er zählte. Er stand aber nicht nur mit Hits wie „Never Tear us apart“ und „Mystify“ im Rampenlicht, sondern auch mit seinem Privatleben. Ob Drogenexzesse, private Affären oder der Scheidungskrieg mit Paula Yates – nichts blieb geheim. Was all die Medienpräsenz jedoch nicht vermittelte, ist, dass Hutchence eigentlich ein ebenso schüchterner wie komplexer Mensch war. Genau das versucht Regisseur Richard Lowenstein mit seiner Dokumentation einzufangen. Die Lichtburg zeigt „Mystify“ täglich um 21 Uhr.