„Offen für Bürger“ will höhere Löhne für Verkäuferinnen

Oberhausen. Die Oberhausener Bürgergruppe „Offen für Bürger“ zieht ähnliche Lehren aus der Corona-Krise wie die Gewerkschaften: Sie fordert höhere Löhne.

Die Oberhausener Gruppierung „Offen für Bürger“ (OfB) hat zum Tag der Arbeit gefordert, typische Frauenberufe wie Kranken-/Altenpflegerin oder Verkäuferin mit höheren Gehältern auszustatten.

„Mit Klatschen allein ist niemandem geholfen“, spielen die beiden OfB-Politiker Albert Karschti und Caro Cremer auf die in der Corona-Krise üblich gewordenen Beifallsbekundungen für Beschäftige in systemrelevanten Berufen an. „Es sind gerade die lohnabhängig Beschäftigten in diesem Land, denen wir es zu verdanken haben, dass wir bislang so gut durch diese beispiellose Krise gekommen sind“, sagt OfB-Ratsherr Albert Karschti. Und Caro Cremer lobt: „Gerade in den so genannten typischen Frauenberufen wurde großartige Arbeit geleistet.“

Arbeit die, wie OfB in einer Pressemitteilung feststellt, immer noch nicht angemessen entlohnt werde. Darum unterstütze OfB mit Nachdruck alle Forderungen nach höheren Löhnen für diese Berufsgruppen.