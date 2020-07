Osterfelder Pfadfinder starten Anti-Rassismus-Aktion

Oberhausen. Die Osterfelder Pfadfinder setzen ein Zeichen gegen Rassismus – und verteilen Tütchen mit Sommerblumensamen für bunte Vielfalt.

Mit dem Slogan „Glück auf! Die Vielfalt ist unsere Heimat; Wir sind bunt statt braun“ veranstalten die Pfadfinder vom Osterfelder Stamm Heinrich Seuse eine Anti-Rassismus-Aktion in der ganzen Stadt: Sie verteilen an diesem Mittwoch (22. Juli) zunächst in Sterkrade Samentüten mit Sommerblumensamen, die sinnbildlich für eine bunte Vielfalt stehen sollen. Insgesamt haben sie 10.000 Samentüten mit dem Slogan bedrucken lassen.

Unterstützt wird die Aktion vom neuen Eigentümer des Katholischen Klinikums (KKO), der Schweizer Holding Ameos, mit 500 Euro. Die Pfadfinder ziehen dann am Mittwochmorgen gegen 11.30 Uhr nach der Ameos-Spendenübergabe vom Sterkrader St. Clemens-Hospital direkt zum Sterkrader Markt. Bürgermeister Klaus Dieter Broß will dann dort die Pfadfinder bei der Verteilaktion der Samentüten unterstützen. In den nächsten Wochen werden Pfadfinder in Kluft weitere Samentüten in den Oberhausener Innenstädten und im Centro verschenken.