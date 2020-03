„Paulsstern“: Oberhausen hat seinen ersten Supper Club

Oberhausen. Bei Koch Jan Scholten schweben die Gäste auf Wolke sieben. In der eigenen Wohnung beglückt er Menschen in kleiner Runde mit exquisiten Speisen.

„Das Essen war eine geschmackliche Reise und ein Traum“ – Wer einmal in den Genuss der Kochkünste von Jan Scholten gekommen ist, der schwebt kulinarisch augenscheinlich auf Wolke sieben. Ausschließlich in den höchsten Tönen erklingt das Lob seiner Gäste. Seit April 2019 versammelt der gebürtige Reeser zusammen mit seiner Frau Melody mehrmals im Monat Menschen bei sich zuhause am Oberhausener Esstisch und verwöhnt sie mit ausgefallenen Fünf-Gänge-Menüs.

Unter dem Namen „Paulsstern“ betreibt das junge Pärchen Oberhausens ersten „Supper Club“ nach amerikanischem Vorbild. Das Prinzip ist denkbar einfach: Ein Hobbykoch lädt zum Essen in die eigenen vier Wände ein und bekocht fremde Menschen nach Lust und Laune mit den eigenen Kreationen. Gemeinsam wird ein schöner Abend in ungezwungener Atmosphäre verbracht und die anspruchsvolle Esskultur gefeiert.

Und das funktioniert offenbar hervorragend: „Wir sind schon bis Juli ausgebucht“, sagt Melody Scholten (30) zufrieden über den Erfolg ihres Underground-Cooking-Angebots, das schon einige begeisterte Stammgäste zählen kann.

Jan Holtens Herz schlägt für die Haute Cuisine

Konzentriert und voller Hingabe: Jedes Gericht wird von Jan Scholten frisch in der Küche zubereitet. Im Hintergrund speisen die Gäste. Foto: Markus Laghanke

Ein Hobbykoch ist Jan Scholten aber wahrlich nicht. Der 27-Jährige hat nach dem Realschulabschluss den Beruf in der niederrheinischen Heimat Rees unter namhafter Führung im damaligen Atlanta Hotel erlernt. Doch das eher dürftige Auskommen als Koch ließ den jungen Mann erst einmal wieder die Schulbank drücken und ein Fachabitur im Bereich Ernährung und Hauswirtschaft machen.

Dann zog es ihn wieder mit starker Anziehungskraft in die Küche: Nach Stationen in Gladbeck und im Brauhaus am Centro Oberhausen hat Jan Scholten es bis zum Betriebsleiter und Küchenchef beim Bistro Auf Schalke in Gelsenkirchen gebracht, wo er seine Leidenschaft für den Beruf mittlerweile als Ausbilder an den Nachwuchs weitergibt.

„Ich könnte 24 Stunden am Tag nichts anderes machen als kochen“, sagt der Kochkünstler, dessen Herz vor allem aber für die Haute Cuisine schlägt. In seinem Supper Club kann er seine Begeisterung für die Sterneküche nun abseits des Restaurant-Trubels vollmundig ausleben. Und das tut er mit beneidenswerter Hingabe und einer gehörigen Portion Perfektionismus.

Verwendete Zutaten kommen frisch aus der Region

Eine gemütliche Tafel, an der man einen tollen Abend verbringen kann: Die ungezwungene Atmosphäre bei Scholtens daheim trägt dazu bei, dass sich völlige Fremde im Laufe des Abends bei gutem Essen kennenlernen. Foto: Markus Laghanke

Es fängt bei der Auswahl der Zutaten an: Nicht nur setzt Jan Scholten bei seinen Kreationen auf frische und qualitativ hochwertige Produkte aus der Region – das Fleisch kommt etwa in Bio-Qualität aus dem Sauerland, die Kräuter werden kurz vorher geerntet –, er fertigt auch Skizzen an, auf denen zu sehen ist, wie welche Speisen auf dem Teller angerichtet und schließlich am Tisch serviert werden. Da wandern an einem Abend schon mal Gerichte mit 60 Komponenten Richtung Gaumen der genussfreudigen Gäste. „Unsere Lieferanten werden alle behutsam ausgewählt und vorher testen wir alles selbst“, betont Melody.

Die Dame des Hauses zeichnet sich zudem für die passende Weinauswahl verantwortlich, denn zu jedem Gang gibt es einen edlen Tropfen. Und so kommt es, dass zu einem Mountain Beef mit Sellerie, Kräuterseitling und Zitrone ein trockener roter La Multa Garnacha aus Spanien gereicht wird. Und das alles ist fürs Auge zudem noch derart beglückend präsentiert, dass man eigentlich gar nicht reinbeißen will. Bestenfalls zückt man vorher das Smartphone und gibt sich dann ganz dem Genuss hin. Manche schauen dem Chef de Cuisine da am liebsten schon bei der Zubereitung in der offenen Küche über die Schulter.

Vorbereitungen dauern schon mal 24 Stunden

Am liebsten kreiert Jan Scholten kunstvolle Desserts: Sein Liebling das hier gezeigte Dreierlei vom Apfel ist nicht nur etwas fürs Auge. Foto: Markus Laghanke

„Am liebsten mache ich Desserts“, sagt Jan Scholten ganz klar. Da tobt er sich etwa mal an Dreierlei vom Apfel aus, bei dem höchstfiligran dann noch eine Rose aus der Frucht geformt wird. Überhaupt dauern die Vorbereitungen für einen Abend bei Scholtens schon mal 24 Stunden – und das neben der Arbeitszeit. „Für mich fühlt sich das aber nicht wie Arbeit an, eher wie Meditation“, meint der begnadete Koch.

Beim Supper Club in Scholtens geräumiger 150 Quadratmeter-Wohnung wird zu acht am heimischen Esstisch mit Geschirr aus dem Familienbesitz gespeist. Oftmals verbringen die Hungrigen fünf bis sechs Stunden gemeinsam an der Tafel und lernen sich kennen. „Am Ende, nach vielen guten Gesprächen, sind alle total happy“, weiß Melody Scholten. Einige Tischrunden hätten sich in gleicher Konstellation sogar nochmals für den Supper Club angemeldet.

Traum von der Selbstständigkeit

Oberhausen Drei Mal im Monat wird gemeinsam gespeist Wer beim Supperclub teilnehmen möchte, kann einen freien Termin per E-Mail an paulsstern.re@gmail.com erfragen. Drei Mal im Monat laden die Scholtens jeweils samstags zu sich ein. Die genaue Adresse wird erst nach vorheriger Anmeldung verraten. Die Kosten für ein Fünf-Gänge-Menü belaufen sich etwa auf 60 Euro (inklusive Getränke). Einer der Termine ist dabei ganz dem Frühstück unter dem Motto „Buffet ist tot“ gewidmet. Appetitanregende Impressionen und weitere Informationen findet man in den sozialen Medien wie Facebook und Instagram unter dem Namen „paulsstern“.

Die Inspiration für seine private Edelküche holt sich Jan Scholten übrigens von Sterneköchen aus aller Welt. Der Urlaub wird deshalb auch nicht nach den schönsten Stränden, sondern nach den erlesensten Restaurants ausgewählt. Dann buchen Jan und Melody den Chef’s Table und schauen den Chefköchen beim Zubereiten über die Schulter und holen sich Tipps ab.

Einen echten Stern kann der Koch noch nicht sein eigen nennen, da darf der Name „Paulsstern“ nicht täuschen. Der erinnert viel mehr an Jans Vater Paul, den er im Alter von vier Jahren verloren hat. In den Sternen steht auch noch Jans großer Traum: Die Selbstständigkeit. Denn, wenn das Konzept, das derzeit noch Hobby ist, trägt, dann könnte daraus irgendwann eine kleine feine Restauration werden. Sein Talent am Herd spricht jedenfalls dafür.