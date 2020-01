Oberhausen. Erster Gast des Oberhausener Blues-Veteranen mit 55-jähriger Bühnenerfahrung ist am 29. Januar der fünffach preisgekrönte Gitarrist Kai Strauss.

Peter Driessen startet „Blues-Gala“ im Oberhausener Gdanska

Gitarrissimo kredenzt Blues-Liebhabern einen neuen Leckerbissen: Der bekannte Oberhausener Gitarrist Peter Driessen wird monatlich „Peters Blues-Gala“ präsentieren und lädt sich namhafte Bluesgrößen ins Gdanska ein, um neben eigenen Darbietungen der Peter-Driessen-Band mit ihnen zu musizieren. Erster Gast am Mittwoch, 29. Januar, um 20.15 Uhr ist Kai Strauss, fünfmaliger Gewinner des deutschen Blues-Awards.

Kai Strauss zählt zum kleinen Kreis europäischer Bluesmusiker, denen auch amerikanische Kollegen und Kritiker einen authentischen Stil attestieren. Musikalisch aufgewachsen in Deutschlands Blueshochburg Osnabrück, tourte Strauss von 1995 bis 2010 mit den von ihm gegründeten „Bluescasters“ und dem texanischen Sänger und Bluesharp-Spieler Memo Gonzalez durch Europa. Zu Strauss´ regelmäßigen Aktivitäten zählen Gastauftritte auf Tonträgern oder bei Konzerten und Tourneen nationaler und internationaler Künstler wie Lurrie Bell (Chicago), Tony Vega (Houston) oder Big Daddy Wilson (Edenton, North Carolina). 2014 hat der Gitarrist und Sänger die Formation „Kai Strauss & the Electric Blues All Stars“ ins Leben gerufen und bis heute vier CDs sowie eine LP als Bandleader veröffentlicht.

Der Eintritt kostet 14 Euro, Reservierung unter , per Mail an info@obsaitensprung.de