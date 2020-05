Konzert-Fans hoffen wegen der aktuellen Corona-Beschränkungen auf bessere Zeiten. Das dürfte vor allem für Anhänger von Pietro und Sarah Lombardi gelten – beide Musiker wollen nämlich im kommenden Jahr in Oberhausen auftreten.

Das ehemalige Sanges-Pärchen, das sich 2011 bei der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) kennenlernte, später heiratete, wieder tränenreich trennte und seitdem die bunten Schlagzeilen beherrscht, hat sich als Auftrittsstätte jeweils die Turbinenhalle ausgesucht.

Sarah Lombardi startet mit „Te Amo Mi Amor“ durch

Zwar postete das ehemalige Pärchen erst kürzlich ein gemeinsames Gartenvideo mit einem Tänzchen zu Sarah Lombardis Sommer-Song „Te Amo Mi Amor“ in den sozialen Netzwerken – doch privat geht das Paar längst getrennte Wege. Sarah Lombardi zeigte sich zuletzt verliebt mit dem Fußballer Julian Büscher vom Fußball-Regionalligisten TuS Haltern.

Auch bei ihren Konzerten in der Turbinenhalle werden Pietro und Sarah Lombardi als Solo-Musiker getrennte Termine wahrnehmen. Pietros Tour-Stopp war eigentlich schon für den 22. Mai 2020 geplant. Der 27-Jährige konnte wegen der Corona-Beschränkungen aber, wie viele andere Konzert-Musiker auch, nicht loslegen.

Konzert von Pietro Lombardi schon fast ausverkauft

Nun soll der Reigen am Mittwoch, 26. Mai 2021, ab 20 Uhr in der ehemaligen Oberhausener Industriehalle nachgeholt werden. Lombardi hat angekündigt eine Band mitzubringen. Wer sich Hits wie „Senorita“, „Call my Name“ und „Bella Donna“ anhören möchte, der ist fast schon zu spät dran. Das Konzert ist nahezu ausverkauft. Es gibt aber noch Restkarten ab 45 Euro.

Sarah Lombardi hat ihr Konzert dagegen erst frisch angekündigt – und sich dafür den Freitag, 19. März 2021, ausgesucht. Die Sängerin gewann im vergangenen Jahr die TV-Show „Dancing on Ice“ und trat mit einer Gastrolle in der bekannten ZDF-Filmreihe „Traumschiff“ auf. Ihr Konzert in Oberhausen wird sie voraussichtlich in der kleineren „Turbinenhalle 2“ geben. Tickets sind ab 45 Euro erhältlich.