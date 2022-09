Polizei bittet um Mithilfe: Fahndung nach EC-Karten-Diebin

Mit einer gestohlenen Karte hat eine junge Frau in Oberhausen unberechtigt Geld abgehoben. Die Polizei hat ein Fahndunsgfoto veröffentlicht.

Eine Frau hat mit einer mutmaßlich gestohlenen EC-Karte Geld von einem Konto abgehoben. Bisher konnte die Täterin nicht ermittelt werden. Die Polizei bittet daher um Mithilfe bei der Fahndung: Nach einem Diebstahl wurde die dabei entwendete EC-Karte am 21.08.2021 in der Zeit von 09:00 - 11:30 Uhr an einem Geldautomaten in Oberhausen eingesetzt.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei Oberhausen fragen: Wer kann Angaben zur Identität der weiblichen unbekannten Tatverdächtigen machen? Hinweisgeber melden Sie sich bitte telefonisch unter 0208 8260 oder via poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

