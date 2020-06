Polizei Oberhausen bremst Raser nach Überholmanöver aus

Oberhausen. Auf der Ebertstraße drückt ein 44-Jähriger aufs Gaspedal – und ruft die Polizei Oberhausen auf den Plan. Jetzt droht ein Bußgeld.

Einen Lkw in der Kurve überholen? Potenziell lebensgefährlich. Das hat am Donnerstagmorgen auch die Polizei so gesehen, die einen 44-Jährigen an der Alt-Oberhausener Ebertstraße aus dem Verkehr zog. Jetzt droht ein Bußgeld und Post aus Flensburg.

Der Oberhausener hatte von der Buschhausener Straße kommend aufs Gaspedal gedrückt, verbotenerweise die Fahrstreifenbegrenzung überquert und den Lastwagen bis zur Tannenbergstraße überholt. Der Brummi sei zu langsam gefahren, außerdem habe er es eilig, versuchte der 44-Jährige sein Verhalten zu begründen – was die Polizei so nicht gelten ließ.

Wegen Gefährdung anderer Straßenverkehrsteilnehmer droht dem Fahrer jetzt ein Bußgeld von 150 Euro sowie ein Punkt beim Kraftfahrt-Bundesamt. Die Polizei schließt in ihrer Mitteilung: „Halten Sie sich an die Verkehrsregeln und kommen Sie gut an.“

