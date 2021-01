Polizei Oberhausen hilft Senioren - und wird zum "Postboten"

Oberhausen Dass die Polizei Post austrägt, kommt selten vor. In Oberhausen war es nun so weit. Eine ungewöhnliche Aktion, die viel Geld spart.

In Oberhausen ist die Polizei jetzt zum "Postboten" geworden. Und das aus ganz besonderem Grund.

Alle Oberhausener Seniorinnen und Senioren, die über 80 Jahre alt sind, sollten Post vom Polizeipräsidenten erhalten - das hatte Alexander Dierselhuis Ende 2020 angekündigt. und gibt ihnen Ratschläge an die Hand, wie sie sich davor schützen können.

Ein Herzensanliegen

Die Umsetzung des Projekts habe sich zunächst allerdings schwieriger als geplant gestaltet, berichtet die Polizeipressestelle. Der Grund: Die absehbaren enormen Portokosten drohten die Briefaktion scheitern zu lassen. Mit großem Engagement sei das Herzensanliegen der Behörde dennoch umgesetzt worden.

13.000 Briefe verteilt

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der verschiedenen Direktionen teilten sich die Briefe nach Straßen und Stadtteilen auf und warfen diese über mehrere Wochen im Dienst und nach Feierabend in die Briefkästen der Adressaten. So ist es ihnen gelungen, den älteren Bewohnerinnen und Bewohnern in Oberhausen die über 13.000 Briefe zur Kriminalitätsvorbeugung zukommen zu lassen.

Dank an das ganze Team

"Mein besonderer Dank gilt den vielen Kolleginnen und Kollegen aus dem Bezirks- und Schwerpunktdienst, den Direktionen Kriminalität und Zentrale Aufgaben, den ehrenamtlich tätigen Seniorensicherheitsberaterinnen und -beratern sowie den vielen anderen, die unsere Aktion durch die persönliche Verteilung erst ermöglicht haben", sagt Polizeipräsident Dierselhuis. "Ich weiß, dass dies gerade in der vom Corona-Virus dominierten Zeit zusätzlich zur normalen dienstlichen Tätigkeit nicht selbstverständlich ist."

Gut angekommen

Diese Präventionsaktion ist bei den Seniorinnen und Senioren in Oberhausen unterdessen sehr gut angekommen. Viele haben sich bereits für den Brief und die Broschüre bedankt.

Im Internet stellt die Polizei Oberhausen auf dem Themenportal "Tricks und

Maschen der Telefonbetrügermafia viele Informationen und Tipps zum Schutz vor den Kriminellen zur Verfügung.