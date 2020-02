Polizei Oberhausen zieht Drogen-Fahrer aus dem Verkehr

Oberhausen. Cannabis, Alkohol, Morphin, Kokain und Amphetamin: Die Polizei Oberhausen zieht Fahrer aus dem Verkehr, die trotz Drogenkonsums am Steuer saßen.

Morphin, Amphetamin, Cannabis, Kokain und Alkohol: Die Polizei Oberhausen hat wieder Fahrer aus dem Verkehr gezogen, die betrunken und unter dem Einfluss von Drogen im Straßenverkehr unterwegs waren.

Am frühen Donnerstagmorgen haben die Beamten einen Autofahrer an der Buschhausener Straße angehalten. Das Innere des Wagens roch nach Alkohol, ein Alco-Test ergab einen Wert von 0,7 Promille. Zudem schlug der Drogentest positiv an: Der 36-Jährige hatte offenbar Amphetamin und Cannabis konsumiert. Auf Nachfrage gab der Mann laut Polizeibericht an, er habe Jägermeister getrunken und einen Joint geraucht.

41-Jähriger nahm Kokain und Amphetamin

Wenig später, gegen 3 Uhr, hat die Polizei dann einen 23-jährigen Fahrer auf der Mülheimer Straße gestoppt. Die körperlichen Reaktionen des Mannes waren den Beamten verdächtig, der Drogentest reagierte positiv auf Morphin. Er hatte vermutlich Schmerzmittel eingenommen.

Das Drogen-Trio komplett macht ein 41-jähriger Mann, den die Polizei an der Kreuzung Hermann-Albertz-Straße/Blumentalstraße angehalten hat. Bei ihm reagierte ein Drogentest auf Amphetamin und Kokain.

Gegen die Fahrer wurde Anzeige erstattet, eine Blutprobe zur Beweissicherung entnommen und allen das Führen von Kraftfahrzeugen bis zum Abbau der Substanzen untersagt.