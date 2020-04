Die Polizei Oberhausen nahm am Mittwoch einen tatverdächtigen Räuber fest, nachdem zwei Männer den Flüchtigen gestoppt hatten. (Symbolbild)

Blaulicht Polizei: Zivilcourage stoppt Räuber in Alt-Oberhausen

Oberhausen. Zwei Männer stoppen in Alt-Oberhausen einen Räuber, nachdem dieser sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung einer Bürgerin verschafft hatte.

Dank einer großen Portion Zivilcourage hat die Polizei am Mittwochabend einen 53-Jährigen festgenommen, der zuvor eine 64-jährige Oberhausenerin in ihrer Wohnung ausgeraubt hatte. Zwei Männer stoppten den Tatverdächtigen auf seiner Flucht, der jetzt in Untersuchungshaft sitzt.

Gegen 18 Uhr versuchte der Mann laut Mitteilung der Polizei unter einem Vorwand in die Wohnung der Oberhausenerin zu kommen – zunächst erfolglos. Mit Gewalt verschaffte sich der 53-Jährige dann doch Zugang, raubte ein Portemonnaie und floh.

Zwei Männer stoppen den Räuber in Alt-Oberhausen

Die Frau überwand den ersten Schock schnell und informierte auf der Straße einen 42-jährigen Autofahrer, der beherzt die Verfolgung aufnahm. An der Kreuzung Tannenbergstraße/Ebertstraße stellte der gebürtige Syrer den Verdächtigen und stoppte ihn dann mit Hilfe eines weitere Mannes endgültig. Die Ordnungshüter nahmen den schon polizeibekannten Räuber in Gewahrsam und führten ihm dem Haftrichter vor, der Untersuchungshaft anordnete.