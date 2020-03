Prozessauftakt: Ehemann wegen Totschlags angeklagt

Eine Kanu-Fahrerin entdeckte am 22. April 2018 im Rhein-Herne-Kanal ein seltsame aussehendes Paket. Darin fand die Polizei die Leiche einer Frau. Die 35-Jährige war nach brutalen Schlägen gegen Kopf und Rumpf mit einem Schal erdrosselt worden.

Schnell geriet der Ehemann der Getöteten in Verdacht. Der 36-jährige Oberhausener steht nun wegen Totschlags vor dem Landgericht Duisburg. Zu Beginn des Prozesses gab er die Tat zu. Sein Anwalt verlas eine schriftlich vorbereitete Einlassung. „Ich möchte einräumen, dass ich meine Frau getötet habe“, hieß es darin. Der Angeklagte gab zu, die 35-Jährige in der Vergangenheit manchmal „unangemessen und roh“ behandelt zu haben. Das habe aber eben so wenig etwas mit der Tat zu tun wie seine Strenggläubigkeit, die ihm in den Augen anderer ein seltsam erscheinendes Verhalten eingebracht habe.

In der Ehe kriselte es

Nach 16 Jahren Ehe habe die Beziehung in jüngster Zeit gekriselt. „Meine Frau hatte einem Zeugen Nacktfotos geschickt.“ Das Ehepaar trennte sich vorübergehend. „Doch ich konnte nicht ohne sie leben.“ Man kam wieder zusammen, trennte sich erneut.

Der Angeklagte (Mitte) vor dem Landgericht in Duisburg. Foto: Funke Mediengruppe

Im März war die 35-Jährige erneut in die gemeinsame Wohnung an der Mülheimer Straße zurückgekehrt. Man habe einen Neuanfang geplant, suchte und fand eine neue Wohnung in Essen. Am Tattag, dem 11. April, sei der Mietvertrag unterschrieben worden. Während sein Anwalt das vorträgt, wischt der Angeklagte sich einige Tränen ab.

„Offenbarung“ der Ehefrau

Doch während er bereits voller Vorfreude Sachen für den Umzug zusammen packte, habe seine Frau ihm „Offenbarungen gemacht, die mir meinen Verstand raubten.“ Sie habe dem 36-Jährigen gesagt, dass sie doch nicht weiter mit ihm zusammen leben könne. „Ich war mit dir nie glücklich und hatte nie einen Orgasmus“, soll sie gesagt haben. Bei ihrem Geliebten sei das anders.

Info Zahnarzt identifizierte Leiche Der Körper der elf Tage vor dem Fund getöteten Frau war zunächst als in die Essener Gerichtsmedizin gebracht und obduziert worden. Dabei stellten die Experten als Todesursache Strangulation fest. Anschließend wurde ein in solchen Fällen spezialisierter, forensisch erfahrener Arzt und Zahnarzt hinzugezogen. Er konnte anhand des Zahnschemas und einiger älterer Füllungen die Identität der 35-Jährigen klären.

„Es war, als habe mir jemand den Boden unter den Füßen weggezogen, Ich habe mich auf sie gestürzt, schlug sie, zog an ihrem Schal und stieß mehrfach ihren Kopf vor die Wand“, so der Angeklagte. Als er wieder zu sich kam, habe die Frau nicht mehr geatmet. Er packte die Leiche in Bettlaken und Folie ein und entsorgte sie im Kanal.

Nach Deutschland ausgeliefert

Nach der Tat hatte sich der Angeklagte zunächst in seine Heimat, das Kosovo, abgesetzt. Dort wurde er festgenommen und schließlich nach Deutschland ausgeliefert. „Das alles tut mir unendlich Leid“, ließ der 36-Jährige seinen Verteidiger vortragen. „Ich entschuldige mich, vor allem bei meinen Kindern.“ Das Paar hat drei Kinder. Für den Prozess sind bis zum 25. März vier weitere Sitzungstage vorgesehen.