Raub im SB 90 – sechs Monate Haft für Angeklagten (38)

Raub in der Schnellbuslinie 90 der Stoag – mit einem solchen Fall hatte sich das Schöffengericht in Oberhausen am Dienstag zu befassen. Ein Duisburger (38) wurde wegen Raubes in einem minder schweren Fall zur laut Gesetz dafür vorgesehenen Mindestfreiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt – ohne Bewährung.

Am 4. August 2019 kam es zu der Tat. Der Angeklagte war an jenem Tag mit seiner Lebensgefährtin aus Duisburg nach Oberhausen gekommen, um mit ihr einen Arzt aufzusuchen. Im Linienbus entwickelte sich ein Streit unter den beiden. Dabei ging es offenbar darum, dass die Frau aus Sicht des Angeklagten zu viel Alkohol trank. Sie hatte eine Flasche mit einem hochprozentigen Getränk dabei. Die Überwachungskamera im Bus zeigt, dass der Angeklagte versuchte, nach der Tasche der Frau mit dem Alkohol zu greifen, dass er seiner Lebensgefährtin zwei Mal mit der flachen Hand gegen den Kopf schlägt und die Tasche mit der Flasche schließlich raubt. Der Busfahrer des SB 90 wurde auf den immer heftiger werdenden Streit aufmerksam, hielt den Linienbus an und versuchte zu schlichten. Die Polizei wurde alarmiert.

Auf dem Weg zum Arzt

Vor dem Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Voosen legte der Angeklagte ein Teilgeständnis ab. Er habe lediglich versucht, seine Lebensgefährtin, die seit Januar 2018 auch seine Verlobte sei, im Bus vor weiterem Alkoholkonsum zu schützen, da sie beim Arzt das Drogenersatzmittel Polamidon gegen ihre Drogensucht erhalten sollte, was nur bis zu einen gewissen Alkoholgehalt im Blut möglich sei. Die Frau hatte zu diesem Zeitpunkt offenbar bereits 2,5 Promille intus, wie die Ermittlungen ergaben. Auch der Angeklagte war alkoholisiert, allerdings in erheblich geringerem Umfang.

Die Frau stützte in ihrer Aussage vor Gericht am Dienstag die Erklärungen des Angeklagten: „Er wollte verhindern, dass ich zu viel Alkohol trinke, damit ich Polamidon bekomme und mich nicht schlecht fühle.“

Das Gericht folgte mit seinem Urteil dem Plädoyer des Staatsanwalts, der mit Blick auf den Alkoholwert der Frau darauf hinwies, dass zum Zeitpunkt des Streits im SB 90 die Gelegenheit zu einem rechtzeitigen Einschreiten gegen einen zu hohen Alkoholkonsum der Frau schon längst verpasst gewesen sei. Auch eine günstige Sozialprognose könne man für den 38-Jährigen nicht stellen.

Keine gravierenden Verletzungen

Strafmildernd müsse man allerdings anerkennen, dass der Angeklagte ein Teilgeständnis abgelegt habe und dass die Schläge mit der flachen Hand gegen den Kopf der Frau keine gravierenden Verletzungen zur Folge gehabt hätten. Deshalb handele es sich um einen minderschweren Fall von Raub.

Verlobte verweigerte nicht die Aussage Die Verlobte des Angeklagten machte als Geschädigte vor dem Schöffengericht nicht von ihrem Aussage-Verweigerungsrecht Gebrauch, sondern sagte – teils unter Tränen – aus und beantwortete die Fragen von Richter Voosen. Der gesamte 4. August 2019 sei damals „scheiße gelaufen“, erklärte die Frau.

Der Angeklagte ist einschlägig vorbelastet, er wird sich in Kürze in Duisburg wegen eines anderen Delikts vor Gericht verantworten müssen. Die Anklage dort lautet, dass er versucht habe, mit dem Messer auf jemanden einzustechen. Der 38-Jährige weist das zurück. Gegebenenfalls wird das nun erfolgte Oberhausener Urteil in eine Strafzumessung dort mit einfließen.

„Wie soll es denn in Ihrem Leben weitergehen“, fragte Richter Voosen den Angeklagten mit Blick auf zahlreiche Delikte und Gerichtsverfahren in dessen Leben. Zunächst blieb diese Frage ohne klare Antwort. Doch in seinem Schlusswort sagte der dreifache Vater etwas dazu: „Ich muss mich zusammenreißen. Das weiß ich selber.“