Im vergangenen Jahr gelang der Polizei Oberhausen ein Schlag gegen die Hooliganszene. Ob sie auch dieses Mal Ziel der Razzia am Dienstagmorgen war, wollte die Polizei auf Anfrage zunächst nicht bestätigen.

Polizei Razzia: Polizei durchsucht 31 Objekte in sechs Städten

Oberhausen. Die Polizei Oberhausen hat bei einer großangelegten Razzia am Dienstagmorgen 31 Objekte in sechs Städten im Ruhrgebiet durchsucht.

Bei einer Großrazzia am Dienstagmorgen hat die Polizei Oberhausen am Dienstagmorgen 31 Objekte in sechs Ruhrgebietsstädten durchsucht: Schwerpunkt der konzentrierten Aktion war Oberhausen, wo die Polizei zu insgesamt 20 Durchsuchungen ausrückte.

Betroffen waren auch Nachbarstädte, darunter, Essen (6), Wesel (2), Bochum (1), Borken (1) und Duisburg (1). Zur Ursache der Razzia wollte sich die Polizei am Morgen zunächst nicht äußern. Weitere Details sollen im Lauf des Vormittags bekannt gegeben werden.

Zuletzt hatte die Polizei Oberhausen Anfang Februar nach einer Serie von Geschäftseinbrüchen bei einer Razzia in mehreren Städten drei Tatverdächtige festgenommen.