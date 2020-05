RB36 zwischen Oberhausen und Duisburg-Ruhrort fällt aus

Oberhausen/Duisburg. Aufgrund von Bauarbeiten ist die RB36-Strecke vom 18. Mai bis 15. Juni für den Zugverkehr gesperrt. Die Nordwest-Bahn setzt Ersatzbusse ein.

Aufgrund von Brücken- und Bahnsteigarbeiten durch die Deutsche Bahn entfallen auf der Linie RB 36 vom 18. Mai bis 15. Juni alle Züge auf der der gesamten Strecke zwischen Oberhausen und Duisburg-Ruhrort. Das teilte der Betreiber Nordwest-Bahn mit. Für alle ausfallenden Verbindungen werde in beide Richtungen ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

RB36-Ersatzbusse fahren halbstündlich

Die Abfahrt der Ersatzbusse Richtung Duisburg erfolgt in Oberhausen Hbf am Bussteig 10 halbstündlich, jeweils eine Minute und 31 Minuten nach der vollen Stunde und somit zu den gewohnten Abfahrtzeiten der regulären Zugverbindung. Die Ankunft am Bahnhof Duisburg-Ruhrort erfolgt durch die Busse allerdings 12 Minuten später als üblich.

In Richtung Oberhausen fahren die Ersatzbusse ab Duisburg-Ruhrort ebenfalls jeweils eine Minute und 31 Minuten nach der vollen Stunde ab – 15 Minuten früher als regulär, dafür mit drei Minuten Verspätung in Oberhausen.

Die Nordwest-Bahn bittet Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, sich so früh wie möglich vor Fahrtantritt unter der Telefonnummer 01806/600 161 (kostenpflichtig) zu melden. Der Ersatzfahrplan ist auf der Homepage der Nordwest-Bahn unter www.nordwestbahn.de abrufbar.