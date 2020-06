RE 44: Erneute Zugausfälle in Duisburg, Oberhausen, Bottrop

Oberhausen/Duisburg/Bottrop. Vom 20. bis 25. Juni fallen die Züge des RE 44 zwischen Bottrop und Duisburg aus. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.

Aufgrund von Gleiserneuerungen der Deutschen Bahn kommt es von Samstag (20. Juni) bis Donnerstag (25. Juni) auf der Linie RE 44 „Fossa-Emscher-Express“ zu Zugausfällen zwischen Bottrop und Duisburg. Das teilte die für die Linie verantwortliche Nordwest-Bahn mit. In dem Zeitraum wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet.

Von Moers bis Duisburg Hbf fahren die Züge nach dem regulären Fahrplan. In Duisburg haben die Fahrgäste Anschluss an den SEV nach Bottrop mit Zwischenstopps an den Ersatzhaltestellen in Oberhausen Hbf, Oberhausen-Osterfeld Süd und Bottrop-Vonderort. Die Abfahrt der Ersatzbusse erfolgt ab Duisburg Hbf zur Minute 18 und somit 13 Minuten später als die Abfahrt der regulären Zugverbindungen. Die Ankunft am Bottroper Hauptbahnhof erfolgt zur Minute zehn und somit 45 Minuten später als üblich.

Anschluss an den regulären Zugverkehr ab Duisburg

Alle regulären Zugverbindungen von Bottrop nach Duisburg entfallen. Nach Duisburg fahren Ersatzbusse mit Zwischenhalten in Bottrop-Vonderort, Oberhausen-Osterfeld Süd und Oberhausen Hbf zum Ein- und Ausstieg eingerichtet. Die Abfahrt der Ersatzbusse erfolgt ab Bottrop Hbf zur Minute 48 und somit 45 Minuten früher als die Abfahrt der regulären Zugverbindungen. Die Ankunft am Duisburger Hauptbahnhof erfolgt zur Minute 40 und somit 13 Minuten früher als üblich. In Duisburg besteht Anschluss an die regulären Zugverbindungen Richtung Moers.

Die Ersatzhaltestellen finden sich an folgenden Orten: Bottrop Hbf, Bottrop Bahnhof; Bottrop-Vonderort, Vonderort Bf (Vonderbergstr.), Oberhausen-Osterfeld Süd, Osterfeld Süd Bf; Oberhausen Hbf, Bussteig 10; Duisburg Hbf, Neudorfer Straße

Beide Ersatzfahrpläne sind auf der Homepage der Nordwest-Bahn auf www.nordwestbahn.de oder auf mobil.vrr.de abrufbar.