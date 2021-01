RKI meldet sieben weitere Corona-Todesfälle für Oberhausen

Oberhausen Die Zahl der Corona-Todesfälle in Oberhausen steigt weiter an. Seit Ausbruch der Pandemie sind bereits 135 an oder mit Covid-19 verstorben.

Sieben weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag für Oberhausen. Damit steigt die Gesamtzahl der Todesopfer auf 135.

Nähere Details etwa zum Alter der Verstorbenen lagen am Morgen noch nicht vor. Den Inzidenzwert, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner der vergangenen sieben Tage, gibt das RKI am Dienstag mit 154,2 an.

Allerdings verweisen die Experten des Instituts noch immer auf den zurückliegenden Jahreswechsel: In dieser Zeit suchten Menschen eventuell seltener einen Arzt auf. Zudem könnten Labore und Gesundheitsämter noch nicht wieder in gewohnter Personalstärke arbeiten.