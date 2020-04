„Ruhr in Love“ in Oberhausen: „Situation trifft uns hart“

Oberhausen. 400 DJs sollten bei „Ruhr in Love“ auflegen. Doch die Corona-Krise verhindert das Elektro-Festival in Oberhausen. Nun gibt es einen neuen Termin.

Normalerweise bereitet sich die Elektro-Szene schon emsig auf das Großfestival „Ruhr in Love“ in Oberhausen-Osterfeld vor. 400 Discjockeys sollten im Olga-Park wieder 40 Freiluft-Tanzflächen bespielen. Doch die Sause am 4. Juli fällt aus. Die Corona-Krise lässt die sonst so munter wabernden Boxen verstummen.

„Wir vertrauen den Experten und der Politik und können die Entscheidung grundsätzlich nachvollziehen. Die Gesundheit und Sicherheit unserer Besucher, Künstler, Mitarbeiter und aller Beteiligten hat immer oberste Priorität“, erläutert Festival-Macher Oliver Vordemvenne. „Die Situation trifft uns sehr hart, auch finanziell.“

„Ruhr in Love“ lockt bis zu 48.000 Fans an

Sein Unternehmen I-Motion aus Mülheim-Kärlich hat „Ruhr in Love“ vor 17 Jahren aus der Taufe gehoben. Nach der Premiere im Gelsenkirchener Nordsternpark wird seit 2004 im Olga-Park getanzt. Die zehnstündige Sause hat sich zu einem der größten Szene-Treffs in der Region gemausert und ist zugleich das zuschauerstärkste Musikfestival in Oberhausen.

Im vergangenen Jahr zählten die Veranstalter 36.000 Fans elektronischer Musikrichtungen wie Techno, House und Trance. 2015 pilgerten sogar 48.000 Festival-Besucher in die Osterfelder Parkanlage, die für die Zeit der Riesenfete für den regulären Spazierbetrieb gesperrt bleibt. Top-Discjockeys wie Robin Schulz, Moguai, Felix Kröcher und Ostblockschlampen legten bei „Ruhr in Love“ bereits auf.

„Ruhr in Love“ feiert erst 2021 weiter

„De facto sprechen wir von einem mehrere Monate andauernden Berufsverbot“, spricht Vordemvenne über die durch das Coronavirus verursachten Probleme für die Musikbranche. „Hier muss die Politik über das bisher beschlossene hinaus weitere Unterstützung auf den Weg bringen. Festivals sind ein Kulturgut, und für viele Menschen das Highlight im Sommer.“

Ein neues Datum für „Ruhr in Love“ gibt es bereits. Es handelt sich allerdings nicht um einen Nachholtermin, sondern um das reguläre Festival im kommenden Jahr. Am Samstag, 3. Juli 2021, sollen sich in Oberhausen-Osterfeld wieder die Plattenteller drehen. Bereits erworbene Tickets behalten für den neuen Termin ihre Gültigkeit.