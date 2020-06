Saunabereich im Revierpark Vonderort öffnet wieder für Gäste

Die Saunalandschaft im Revierpark Vonderort in Oberhausen öffnet am 1. Juli 2020 wieder.

Oberhausen. Immer mehr Freizeitangebote stehen nach der Corona-Schließung wieder zur Verfügung: Ab 1. Juli wird die Sauna im Revierpark Vonderort angeheizt.

Der Saunabereich im Solbad des Revierparks Vonderort wird am Mittwoch, 1. Juli, wieder seine Pforten öffnen. Corona-bedingt war die beliebte Freizeitanlage in Oberhausen an der Bottroper Straße 322 seit März geschlossen, nun soll wieder „Wohlfühlen und Wellness“ angesagt sein.

„Wir starten mit einer reduzierten Besucherzahl, so gewährleisten wir die Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeiter“, heißt es in einer Mitteilung des Betreibers, der Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH. In der Saunaanlage gelten die allgemeinen Verhaltensregeln der Coronaschutzverordnung, die vor Ort sichtbar ausgehängt werden. „Wir intensivieren nochmals die Reinigung und desinfizieren die Oberflächen in regelmäßigen Zeitabständen. Die Liegen stehen in größeren Abständen und viele Annehmlichkeiten müssen wir pandemiebedingt anders gestalten und leider sogar teilweise ausfallen lassen“, so die Betreiber. Aber deswegen sei auch der Eintrittspreis zunächst deutlich reduziert. Das Drei-Stundenticket kostet demnach 11 Euro.

Maske muss im Kassenbereich und auf den Wegen getragen werden

Am Eingang müssen Saunagäste ihre Kontaktdaten angeben. Um Wartezeiten zu vermeiden, ist ein Download des Formulars möglich (revierpark.com), das ausgefüllt an der Kasse abgegeben werden kann.

Die Verantwortlichen weisen darauf hin, dass im Kassenbereich und auf den Wegen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorgeschrieben ist. Gleichzeitig dürfen sich in der Anlage maximal 150 Personen befinden. Hinzu kommen 750 Gäste, die das Freibad besuchen können.

Geöffnet ist der Saunabereich täglich von 10 bis 21 Uhr. Eine Reservierung ist nicht erforderlich.