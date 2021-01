Schlagböhmer: Sorge um eine Insolvenzwelle ist berechtigt

Oberhausen Lockdown bis Ende Januar, die Geschäfte bleiben geschlossen - was sagt Stig-Chef Robbie Schlagböhmer zum verlängerten Stillstand?

Der Lockdown ist bis zum 31. Januar 2021 verlängert. Diese Entscheidung trifft die Geschäftsleute in Oberhausen hart. Die Redaktion sprach mit Robbie Schlagböhmer, Vorsitzender der Sterkrader Interessengemeinschaft (Stig).

Bis Ende Januar bleiben die Geschäfte geschlossen - was ist jetzt zu tun, um den Einzelhandel und die inhabergeführten Fachgeschäfte vor einer Pleitewelle zu bewahren?

Robbie Schlagböhmer: Die Sorge um eine Insolvenzwelle ist berechtigt. Eine aktuelle Umfrage des Handelsverbandes ergibt, dass sich zwei Drittel der Einzelhändler von einer Insolvenz bedroht sehen. Die Überbrückungshilfe der Bundesregierung deckt einige Probleme nicht ab, besonders bei Kulturschaffenden oder beim Thema Sonderabschreibung für nicht verkaufte Saisonware. Hier muss nachgebessert werden. Besonders nützlich ist jetzt die gezielte lokale Unterstützung, zum Beispiel der Sterkrader Geschenk-Gutschein, der auch jetzt nach Weihnachten zu kaufen ist. Aktuell wird der Gutschein bei 40 Fachgeschäften und Gaststätten akzeptiert. Für die Gutschein-Käufer ist damit auch das Insolvenz-Risiko bei Gutschein-Emittenten ausgeschlossen, denn es werden in Sterkrade nicht alle 40 beteiligten Fachgeschäfte in die Insolvenz gehen.

Gibt es überhaupt noch Kontakt zu den Kundinnen und Kunden oder ist dieser Draht mittlerweile völlig abgerissen?

Die Sterkrader Einzelhändler und Gastronomen bieten ihren Kunden telefonische und Internet-Bestellungen an, Stichwort click & collect. Die meisten Händler bieten auch einen Lieferservice für die Kundschaft. Die Kundinnen und Kunden geben uns das Feedback, dass sie sich auf das Ende des Lockdowns freuen und dann wieder in die lokalen Geschäfte kommen werden. Ich habe den Eindruck, dass die Kundinnen und Kunden gerade jetzt ihre Kaufentscheidungen noch bewusster treffen und Käufe, die nicht dringend sind, auf die Wiedereröffnung der Geschäfte vertagen. Erst gerade haben wir wieder Sterkrader Geschenk-Gutscheine ausgegeben an Kunden, die ausdrücklich sagten, sie wollen den lokalen Einzelhandel unterstützen.

Was wünschen Sie sich für 2021 am meisten?

Besonnenes Verhalten aller Bürgerinnen und Bürger, um den Lockdown erfolgreich beenden zu können; ein zügiges Voranschreiten der Impf-Kampagne und Glück und Gesundheit für alle Menschen in unserer Stadt und drumherum.