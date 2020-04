Schloss Oberhausen ist vorbereitet für die Wiedereröffnung

Oberhausen. Die Festreden sind in Kameras gesprochen: Für die Werkschau mit Fotos von Rudolf Holtappel in der Ludwiggalerie fehlt nur das „Grün“ der Politik.

Noch weiß das Team der Ludwiggalerie nicht auf den Tag genau, wann „die Zukunft beginnt“: Das nämlich verspricht die kommende große Foto-Ausstellung „Rudolf Holtappel – die Zukunft hat schon begonnen“. Doch die Ludwiggalerie ist gut auf die Wiedereröffnung des Schlosses Oberhausen vorbereitet.

Auch seine Kameras zählen zum Nachlass im Archiv der Ludwiggalerie: Rudolf Holtappel im undatierten Selbstporträt. Foto: Rudolf Holtappel / Nachlass Ludwiggalerie

Noch warten sämtliche Museen in Nordrhein-Westfalen auf grünes Licht der Landesregierung. Im Großen Schloss hängen nun nicht nur die Fotoschätze aus dem Nachlass des großen Ruhrgebiets-Chronisten Rudolf Holtappel (1923 bis 2013). Dort ist auch für die Einhaltung aller Hygiene- und Abstands-Gebote gesorgt: An den Kassen und Informationsstellen schützen transparente Scheiben aus Plexiglas sowie Abstandsmarkierungen. Desinfektionsspender sind aufgestellt und Plakate informieren über den gebotenen Schutz vor Ansteckung.

Vernissage leider ohne Live-Publikum

Um die Besucher sowie das Museums-Team bestmöglich zu schützen, wird auf das Tragen einer Atemschutzmaske verwiesen. Hat man keine Mund-Nasen-Bedeckung dabei – kein Problem: An der Kasse gibt’s Einmalmundschutz für zwei Euro. Über entsprechende Einlasskontrollen wird die Begrenzung der Besucherzahlen geregelt.

Gemäß all dieser Gebote gibt die Ludwiggalerie auch ihre Pressekonferenz – genau zum lange vorab geplanten Termin. Doch diese Punktlandung gilt leider nicht für die am 9. Mai geplante Vernissage für „Die Zukunft hat schon begonnen“ – denn die Ausstellungseröffnungen sorgten stets für ein prallvolles Schloss. Stattdessen haben Oberbürgermeister Daniel Schranz und die weiteren Festredner ihre Beiträge kontaktfrei in Kameras gesprochen – sie sind vom 9. Mai an auf youtube.de/Ludwiggalerie zu sehen. Für das Rahmenprogramm zur Ausstellung arbeiten die rührigen Ludwig-Galeristinnen an Online-Alternativen.