Schranz und Hausmann entscheiden mit über künftigen CDU-Chef

In dieser Berliner Messehalle treten die drei Bewerber am Samstag ans Mikrofon.

Oberhausen So richtig wollen sich die beiden Oberhausener Delegierten für den digitalen CDU-Bundesparteitag nicht in die Karten schauen lassen.

Dieses Wochenende steht im Zeichen des digitalen Bundesparteitages der CDU. 1001 Delegierte verfolgen das Geschehen am heimischen Computer und wählen einen neuen Vorsitzenden. Zwei Stimmen kommen dabei aus Oberhausen.

Die stimmberechtigten Delegierten aus Oberhausen sind Parteivorsitzender Wilhelm Hausmann und Oberbürgermeister Daniel Schranz. Sie entscheiden mit darüber, ob Friedrich Merz, Armin Laschet oder Norbert Röttgen der neue Bundesparteivorsitzende wird. "Der Start des ersten vollständig digitalen Bundesparteitages ist ein großer Moment für die CDU", unterstreicht der Landtagsabgeordnete Wilhelm Hausmann.

Bewerbungsrede und Befragung

Nach dem Auftakt am Freitagabend ab 18 Uhr wird es am Samstag spannend: Die drei Bewerber Laschet, Merz und Röttgen stellen ihre Schwerpunkte, Visionen und Ziele für die künftige Parteiarbeit vor. Kurz nach 9.30 Uhr treten die drei Bewerber in der Messe Berlin für jeweils etwa 15 Minuten ans Mikrofon. Die Delegierten sind per Livestream dabei. Es folgt eine etwa 30-minütige Kandidatenbefragung auf digitalem Weg. Anschließend startet die Wahl. Bekommt im ersten Wahlgang keiner eine absolute Mehrheit, gibt es eine Stichwahl zwischen dem Erst-und Zweitplatzierten.

Wie stimmen die Oberhausener ab?

Die beiden Delegierten aus Oberhausen, Wilhelm Hausmann und Daniel Schranz, äußern sich auf Anfrage der Redaktion sehr zurückhaltend zu ihrem konkreten Abstimmungsverhalten. "Ich werde mir alle drei Reden sehr genau anhören und dann entscheiden, welcher Kandidat aus meiner Sicht das beste Programm anbietet", sagt Wilhelm Hausmann.

Auch Oberbürgermeister Daniel Schranz will offenbar erst den konkreten Verlauf des Parteitages verfolgen und sich dann entscheiden: „Die CDU steht vor einer Richtungsentscheidung, das Ergebnis kann niemand wirklich vorhersagen. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass die Union in diesen unruhigen Zeiten weiter für Stabilität sorgt und den besonnenen Kurs der Kanzlerin fortführt."

Briefwahl zur Bestätigung

Die Wahl am Samstag ist rechtlich noch nicht verbindlich, wie CDU-Kreisgeschäftsführer Christian Benter erläutert. "Daher stimmen die Delegierten noch einmal per Briefwahl ab. Die Stimmzettel für die anschließende Schlussabstimmung via Briefwahl werden unmittelbar nach den digitalen Abstimmungen versendet, so dass bereits am 22. Januar im Berliner Konrad-Adenauer-Haus die Auszählung der Stimmzettel stattfinden kann und dann ein rechtsverbindliches Ergebnis feststeht."