Sea Life stockt Kurzarbeitergeld auf volle 100 Prozent auf

Mit Schutzmaske in der Unterwasserwelt: Seit 9. Mai hat das Sea Life in der Neuen Mitte wieder geöffnet.

Oberhausen. Corona stoppte im März den Besucherstrom in der Wasserwelt. Nun gibt es gute Nachrichten für feste Beschäftigte, 450-Euro-Jobber und Hilfskräfte.

Die Sea Life Deutschland GmbH stockt das Kurzarbeitergeld (KUG) seiner MitarbeiterInnen auf volle 100 Prozent auf.

Am 17. März hatte das Sea Life in der Neuen Mitte Oberhausen seine Türen für die Besucher aufgrund der Covid-19-Pandemie schließen müssen. Wie viele andere Betriebe auch meldete das Unternehmen Kurzarbeit für seine rund 70 Beschäftigten an. Allerdings lief das nicht ohne Turbulenzen ab und konnte erst nach intensiven und letztlich erfolgreichen Verhandlungen mit dem Betriebsrat so geregelt werden.

„Wir sind nun sehr froh darüber, dass die Unternehmensführung sich bereit erklärt hat, die Differenz zwischen KUG und vertraglich festgelegtem Entgelt auszugleichen“, erklärt Sebastian Krüger, Betriebsratsvorsitzender des Sea Life in Oberhausen. Dabei beschäftigt das Unternehmen in Oberhausen auch 450-Euro-Kräfte und studentische Aushilfskräfte, die keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben. Doch auch diese MitarbeiterInnen erhalten nun weiterhin ihren vollen Lohn.

Dem Normalbetrieb näher

„Auch wenn nicht alle Kolleginnen und Kollegen unter das Kurzarbeitergeld fallen, hilft es trotzdem, das Unternehmen finanziell zu entlasten und damit die Arbeitsplätze zu sichern, bis wir wieder zum Normalbetrieb zurückkehren können“, so Sebastian Krüger. Dem Normalbetrieb ist das Sea Life Oberhausen unterdessen wieder etwas näher. Denn seit Samstag, 9. Mai, hat es von 12 bis 18.30 Uhr (um 17 Uhr ist der letzte Einlass) wieder geöffnet.

Es gab auch Kündigungen

„Zwar gab es in der Vergangenheit immer wieder Differenzen zwischen Geschäftsleitung und Betriebsrat, aber wenn es darauf ankommt, sitzen wir alle im selben Boot“, sagt Sebastian Krüger mit Blick auf die Entwicklung in den letzten Monaten. Ganz ohne Kündigungen ist allerdings auch das Sea Life in Oberhausen nicht ausgekommen. So hat man sich von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Probezeit getrennt. Diese haben jedoch eine Zusage erhalten, dass sie wieder eingestellt werden, sobald der Normalbetrieb hergestellt ist.