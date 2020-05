So will die Stadthallen-Gastronomie nach Corona neu starten

Oberhausen. Die Gastronomie der Luise-Albertz-Halle in Oberhausen liegt brach. Trotz hoher Verluste nehmen die Pächter Geld in die Hand. Für einen Neustart.

Statt klappernder Teller hört man nur das Dröhnen des elektrischen Teppichschneiders. Es riecht nicht nach einem leckeren Mittagessen, sondern nach frisch geöltem Parkettboden und frisch gestrichenen Wänden. Das Coronavirus hat den Betrieb der Gastronomie in der Stadthalle zwar komplett zum Erliegen gebracht. Dennoch tut sich was in den Räumen an der Düppelstraße. Um die mittlerweile hohen sechsstelligen Umsatzeinbußen nach der Krise einigermaßen auffangen zu können, investieren die Pächter Sam Terbeck und Sandy Gorny in den Umbau von Restaurant und Wintergarten.

Bislang war die „CCO Event-Gastronomie“, das „Charlie’s“, der beiden Oberhausener hauptsächlich auf die Bewirtung großer Veranstaltungen spezialisiert – vom Kongress bis zur Karnevalssitzung in der Luise-Albertz-Halle. Doch in diesem Bereich sieht es aus Sicht von Sam Terbeck düster aus. Er rechnet nicht damit, dass Großveranstaltungen in diesem Jahr noch in den Terminkalender der Stadt zurückfinden werden. Das Duo muss also umdenken – und nimmt private Feiern wie Hochzeiten, Jubiläen oder Geburtstage in den Fokus.

Hoffnung für Hochzeitsfeiern

Handwerker Peter Janas löst den Teppich vom Boden des Wintergartens. Hier soll später Vinyl verlegt werden. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

„Für Familienfeste stehen die Chancen besser als für Großveranstaltungen“, sagt Terbeck. Er hofft, dass Stadt und Land noch in diesem Sommer die Regeln soweit lockern, dass die Hochzeit, das Firmenjubiläum oder die Kommunion wieder im größeren Freundes- und Familienkreis gefeiert werden kann. Am 1. Juli wollen sie, je nach Lage, den Neustart für genau diese Zielgruppe wagen.

Einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag nehmen die beiden jungen Unternehmer dafür in die Hand. Um „frischen Wind“ in das Restaurant und den Wintergarten zu bringen, wie sie sagen. Wände und Boden im Restaurant strahlen bereits, die Theke soll in den kommenden Wochen erneuert werden, frische und moderne Deko ist bereits bestellt.

Öffnung unter Auflagen lohnt sich nicht

Der Teppichboden im rund 160 Quadratmeter großen Wintergarten gehört der Geschichte an, hier wird dieser Tage moderner Vinyl-Belag in Holzoptik verlegt. Bis zu 100 Menschen – gemessen an Zeiten vor Corona – können hier mit Blick auf den kleinen Park vor der Stadthalle feiern und tanzen. Dem Außenbereich gönnen Terbeck und Gorny noch eine Schönheitskur, die Hecke wird erneuert, ein Gärtner wird neue Blumen und Büsche pflanzen.

Der Außenbereich des „Charlie’s“ wird noch aufgehübscht. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Unter strengen Auflagen dürfen Restaurants mittlerweile wieder öffnen und Gäste bedienen. Keine Option für die Eventgastronomie? „Nein, das lohnt sich für uns schlicht nicht“, sagen Terbeck und Gorny. Egal ob 100 Gäste oder 20: Küchenbetrieb und Elektrik müssten komplett hochgefahren werden, Personal- und Reinigungskosten blieben erhalten beziehungsweise würden wegen nötiger Desinfizierungen sogar noch steigen. „Das rechnet sich für uns einfach nicht.“ Die neun festen Mitarbeiter der beiden werden also auch weiter in Kurzarbeit bleiben müssen.

Poker auf hohem Niveau

„Wir pokern hier auf hohem Niveau.“ Sam Terbeck und Sandy Gorny sind sich bewusst, mit ihrer Investition ein wirtschaftliches Risiko einzugehen. Doch die finanzielle Lage erlaube es ihnen, ausgerechnet jetzt in der Krise Geld in die Hand zu nehmen statt eisern zu sparen. Die Verluste seien schmerzhaft, aber Zahlungsengpässe oder gar eine Insolvenz drohten nicht. Das Duo plant langfristig, investiert lieber heute, um morgen, nach der Krise, gestärkt wieder starten zu können. „Wir schlummern den Dornröschenschlaf, aber unsere Motivation ist hellwach, die Ideen sprudeln.“

Internetseite neu gestaltet Die Renovierung von Restaurant und Wintergarten sollen am 1. Juli abgeschlossen sein. Wenn es die Corona-Verordnungen bis dahin erlauben, werden die Betreiber Sam Terbeck und Sandy Gorny ihre CCO Event-Gastronomie dann auch wieder öffnen. Wer seinen Geburtstag oder die Hochzeit im Wintergarten an der Düppelstraße feiern möchte, findet Informationen und Kontaktmöglichkeiten auf der neu gestalteten Internetseite: cco-eventgastronomie.de

Und irgendwann, Sam Terbecks Stimme hört sich fast schwärmerisch an, „werden wir auch diese Krise überwunden haben“. Und irgendwann, wenn die hungrige und durstige Jecken wieder durch die Säle tanzen und es Kongressteilnehmer wieder nach Schnittchen gelüstet, „dann sind wir vorbereitet und stehen wieder parat“.