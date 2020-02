Sofia Härdig dunkler Glamour rockt Oberhausens Druckluft

Eine äußerst spannende Künstlerin aus Schweden stellt sich am Mittwoch, 5. Februar, um 19 Uhr im Druckluft, Am Förderturm 27, vor: Sofia Härdig veröffentlichte Ende letzten Jahres ihr neues Album „This Big Hush“ - ein kraftvolles Werk, das dank unbändiger Rock- und New-Wave Songs besticht. Sofia Härdig wird für „dieses große Schweigen“ von Rock-Medien und Publikum gefeiert. Mit ihrem strengen Look und ihrer Powerstimme zieht sie Vergleiche mit Größen wie Patti Smith und Siouxsie Sioux auf sich.

Sofia Härdigs musikalische Karriere begann – so will es ihre persönliche Legende – im zarten Alter von drei Jahren, als sie zu den Geräuschen von Staubsaugern, Motoren und Rasenmähern ihre ersten Lieder sang. Als Neunjährige fing sie an, in Bands zu spielen. Sofia hat in Berlin, Bristol, New York, Stockholm und Malmö gelebt und gearbeitet und tourt unaufhörlich durch die Welt. So spielte sie auch schon an so renommierten Schauplätzen wie dem New Yorker Punk-Club „CBGB“.

Sofia Härdig fasziniert mit dunkel schillerndem Artrock

Die Musikerin ist ein Favorit vieler Bands und Kritiker und arbeitete mit namhaften schwedischen Musikern wie den Grammy-Gewinnern „The Hellacopters“ zusammen. Das neue Album „This Big Hush“ wurde in weniger als drei Tagen in den Tambourine Studios in Malmö aufgenommen. Die Gesangs-Aufnahmen entstanden alle am selben Tag, das Gros wurde von der original Live-Spur übernommen. Sofia produzierte das Album dann selbst in den EMS Studios Stockholm.

Europäische Rock-Magazine waren voll des Lobes. „Crazy und glamourös“, tönte der Rolling Stone und erkannte eine „New-Wave-Coolness mit Industrial Noise“. Und Visions schwärmte geradezu poetisch: „Sofia Härdig fasziniert mit dunkel schillerndem Artrock. Wildgewordene, suchende, aber auch erkaltete Herzen bevölkern ihre Welt.“

Der Eintritt kostet 10 Euro, online drucklufthaus.de