Sparkasse lässt an Geldautomaten künftig die Rollläden herab

Solche Bilder soll es in Oberhausen möglichst nicht mehr geben: Der gesprengte Geldautomat am Centro im Juli 2020.

Oberhausen Im Sommer sorgte die Sprengung eines Geldautomaten am Centro für Aufsehen. Jetzt ergreift die Sparkasse weitere Sicherungsmaßnahmen.

Die Stadtsparkasse Oberhausen startet in den nächsten Tagen an einzelnen Geldautomaten im Stadtgebiet von Oberhausen Montagearbeiten, um die Sicherheit der Geräte zu erhöhen. Die entsprechenden Geldautomaten stehen deshalb zu bestimmten Zeiten vorübergehend nicht zur Verfügung.

Folgende Standorte von Geldautomaten sind betroffen:

Am Mittwoch, 6. Januar, 8 bis 16 Uhr: Pavillon Osterfeld-Heide, Vestische Straße 112;

Am Donnerstag, 7. Januar, 8 bis 16 Uhr: Pavillon Alstaden- West, Kiepenfeld 4;

Am Freitag, 8. Januar, 8 bis 16 Uhr: Pavillon an der Bahnhofstraße, Bahnhofstraße/Kolpingstraße.

Am Geldautomaten in Tackenberg an der Dorstener Straße 313 wurden die Montagearbeiten laut Stadtsparkasse bereits erfolgreich beendet, ebenso fanden entsprechende Arbeiten am Dienstag, 5. Januar, bereits in Styrum (Pavillon an der Lothringer Straße/Josefstraße) statt.

Spezielle Sicherungstechnik

Künftig verschließen sich die Geldautomaten zwischen 23 und 6 Uhr selbständig mit speziellen Sicherungsrollläden. Ab 6 Uhr stehen sie dann wieder zur Auszahlung zur Verfügung. Die gleiche Technik wurde bereits am neuen Geldautomaten am ÖPNV-Bahnhof am Centro eingerichtet. Die Stadtsparkasse Oberhausen folgt damit einer Empfehlung des Landeskriminalamtes (LKA). Der Geldautomat am Centro war im vorigen Sommer von unbekannten Tätern gesprengt worden, die mit einer Beute in nicht bekannter Höhe fliehen konnten.

"Gesundheitlichen Schaden abwenden"

Oliver Mebus, Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse Oberhausen, betont: