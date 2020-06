Sonja Bongers (rechts) und Silke Jacobs stehen an der Spitze der SPD-Ratsfraktion in Oberhausen.

Pandemie SPD fordert Hilfe für Kulturveranstalter in der Corona-Krise

Oberhausen. Die Oberhausener SPD ist in großer Sorge um die Kulturanbieter in der Stadt: Die Corona-Krise droht wichtige Strukturen zu zerschlagen.

Die Oberhausener Sozialdemokraten befürchten, dass die Corona-Wirtschaftskrise die vielfältigen Strukturen der regen Kulturszene im Stadtgebiet für immer zerschlagen wird – und fordern Hilfen für die Veranstaltungsbranche.

Nach Auffassung der Oberhausener SPD-Landtagsabgeordneten und SPD-Ratsfraktionsvorsitzenden Sonja Bongers benötigen die professionellen Kultur- und Unterhaltungsanbieter jetzt einen Branchendialog zwischen Politik und verschiedenen Vertretern dieser „extrem heterogenen Industrie“, um praktikable Lösungen zu finden.

„Das ist jetzt so wichtig, da sich leider einmal kaputt gegangene Strukturen nicht so einfach wieder aufbauen. Wer einmal vom Markt weg ist, ist in der Regel dauerhaft weg.“ Da auf Grund der Coronakrise die meisten Veranstaltungen abgesagt wurden, leide die Veranstaltungsbranche derzeit massiv und existenzbedrohlich. Damit seien auch viele Arbeitsplätze gefährdet.