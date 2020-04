SPD Oberhausen sagt beliebtes Sommerfest im Wahlkampf ab

Das beliebte Oberhausener Sommerfest der SPD im Kaisergarten, es wäre das 41. gewesen, muss die Partei in Corona-Zeiten absagen.

Oberhausen. Die Corona-Pandemie hat sämtliche Zeitpläne der Oberhausener Parteien zur Vorbereitung der NRW-Kommunalwahlen Mitte September ziemlich zerstört.

Die Corona-Pandemie wirbelt die Vorbereitungen der Parteien auf die NRW-Kommunalwahl (Sonntag, 13. September 2020) gehörig durcheinander. Auch der Wahlkampf um die Wählerstimmen für Ratsmitglieder und Stadtoberhaupt mit direktem nahen Wählerkontakt kann nicht so stattfinden wie geplant.

So muss die Oberhausener SPD nun schweren Herzens ihr beliebtes jährliches Sommerfest im Kaisergarten absagen, das am Sonntag, 30. August, zwei Wochen vor der Kommunalwahl geplant war. Mit einigen Tausend Oberhausener Bürgern wollten die Sozialdemokraten noch einmal kräftig die Werbetrommel für ihren designierten Spitzenkandidaten Thorsten Berg und die Inhalte der Partei rühren. „Die notwendige Absage ist bedauerlich, aber selbstverständlich geht der Gesundheitsschutz vor. Es gibt ganz andere Härten und Belastungen in dieser Corona-Krise“, erklärt der Oberhausener SPD-Vorsitzende Dirk Vöpel.

Thorsten Berg, Mitglied im SPD-Ortsverein Alsfeld-Holten, stellt sich offiziell dem Vorstand des Unterbezirks erst am Montag, 11. Mai, als OB-Kandidaten-Bewerber vor. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Das Virus hat auch den Fahrplan zur Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl zunichte gemacht. Mehrere Ortsvereine mussten Aufstellungsversammlungen, zu denen bereits eingeladen worden war, kurzfristig wieder absagen.

Sitzung auf den 11. Mai verschoben

Auch eine seit langem geplante Sitzung des Vorstands der Oberhausener SPD wurde von März auf Montag, 11. Mai, verschoben: Bereits im März wollte das oberste Parteigremium eigentlich über die wichtige Frage der OB-Kandidatur beraten. Nun soll sich der 50-jährige Thorsten Berg aus dem Ortsverein Alsfeld-Holten, Leiter der Sparkassen-Filiale Sterkrade und Personalratsmitglied des Geldinstituts, auf der Mai-Sitzung offiziell vorstellen – und vom SPD-Vorstand förmlich nominiert werden.

„Es gehört zur demokratischen DNA unserer Partei, dass ausschließlich die dafür gewählten Gremien die Kandidatinnen und Kandidaten der SPD für öffentliche Wahlämter nominieren. Und an diesem Prinzip werden wir auch in der gegenwärtigen Ausnahmesituation nicht rütteln“, betont Vöpel. Die innerparteiliche Demokratie dürfe auch in Corona-Zeiten nicht zur Schönwetter-Veranstaltung verkommen. Im Moment gehen die Sozialdemokraten davon aus, dass Veranstaltungen zur Aufstellung von Kommunalwahlbewerbern ab Mai wieder möglich sind – natürlich unter Einhaltung aller Abstandsgebote, Hygieneregeln und Schutzvorschriften.