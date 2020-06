SPD vermisst Pflege der Stammkunden im Theater Oberhausen

Wie die Verantwortlichen beim Theater Oberhausen angesichts der durch Corona bedingten Ausfälle die Abonnenten bei der Stange halten wollen, das wollte die SPD im Kulturausschuss des Rates wissen. Sie vermisst eine gezielte Ansprache der Stammkunden des Schauspielhauses.

Jürgen Hennemann, der Verwaltungsdirektor, der zum Ende der Spielzeit in den Ruhestand geht, erklärte dem Ausschuss, angesichts ständig neuer Corona-Bestimmungen sei die nähere Zukunft völlig ungewiss. Alle Überlegungen seien daher nur vorläufig. Es sei aber möglich, alle Abos in die nächste Spielzeit zu übertragen, auch wenn die Zahl der Plätze allein im Großen Haus auf maximal 107 beschränkt sei.

14.000 Euro an Abo-Einnahmen wieder ausbezahlt

Entsprechend seien auch schon 28.000 Euro gutgeschrieben, weitere 14.000 Euro bar ausgezahlt worden. Die abgesagten Produktionen würden alle 2020/21 nachgeholt, kündigte er an. Gleichwohl gebe es folglich für diese Spielzeit 42.000 Euro weniger Erlöse. Die Abonnenten hätten sehr viel Verständnis gezeigt.

Als künftige Verwaltungsdirektorin des Theaters Oberhausen will Doris Beckmann „die Abonnenten pflegen und neue gewinnen“. Foto: Theater Oberhausen

SPD-Kulturpolitiker Manfred Flore schien diese Darstellung zu geschäftsmäßig. „Es handelt sich doch um die Treuesten der Treuen“, gab er zu bedenken. Für diese Klientel hätten sich andere Theater etwas Besonderes einfallen lassen. Zumindest ein Anschreiben des Intendanten hätte er sich gewünscht. Flore sprach von einer „vertanen Chance“.

Fiedler: „Keine einzige Produktion abgesagt“

Dem widersprach Intendant Florian Fiedler. „Wir haben doch keine einzige Produktion abgesagt, sondern weiterproduziert“, erklärte er. Theater, die ihren Stammkunden ein Schmankerl bieten müssten – das seien jene Schauspielhäuser, die fast alles abgesagt hätten.

Allerdings räumte Fiedler ein, dass sich ein „Drive in“-Theater (wie an der Niebuhrg) mit einem Programm, das vom Autositz zu erleben wäre, leider nicht verwirklichen ließ. Das sei aber nicht am Theater gescheitert, sondern an fehlenden Partnern und Veranstaltungsflächen, ferner an den Auflagen. Die gewünschte Ansprache an die Abonnenten sei in Arbeit.

Intendant Florian Fiedler wies die SPD-Kritik zurück. „Wir haben doch keine einzige Produktion abgesagt“, argumentierte er. Sobald es möglich sei, würden alle Inszenierungen aufgeführt. Foto: Volker Hartmann / FFS

Neue Verwaltungsdirektorin stellt sich vor

In der Sitzung stellte sich Doris Beckmann (50) vor, die zum 1. August die Nachfolge von Jürgen Hennemann antritt. Sie ist zur Zeit Leiterin der Verkaufsabteilung am Württembergischen Staatstheater in Stuttgart. „Mein Herz schlägt für die Kunst“, erklärte die Betriebswirtin und Politikwissenschaftlerin dem Ausschuss. Vor ihrer Zeit in Stuttgart hatte sie in der Unternehmensberatung gearbeitet – unter anderem bei den Schweizer Bundesbahnen (SBB). „Ich will die Abonnenten pflegen und neue gewinnen“, kündigte sie an. Für sie gelte es, das Haus so zu führen, dass auch die Finanzen stimmen.