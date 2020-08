Die Oberhausener Feuerwehr hat in der Nacht zu Freitag, 7. Oktober, einen Sperrmüllbrand gelöscht.

Feuerwehr Sperrmüllbrand an der Ruprechtstraße - Rauch zieht in Häuser

Oberhausen. In der Nacht hat die Oberhausener Feuerwehr einen Sperrmüllbrand in der Ruprechtstraße gelöscht. Das Feuer drohte auf Häuser überzugreifen.

Die Feuerwehr hat in der Nacht zu Freitag, 7. August, einen Sperrmüllbrand in der Ruprechtstraße gelöscht. Das Feuer drohte nach Angaben der Einsatzkräfte auf die angrenzenden Häuser überzugreifen. Zudem war Brandrauch durch geöffnete Fenster in mehrere Wohnungen gezogen und hatte die dortigen Rauchmelder ausgelöst.

Kurz nach zwei Uhr rückten die Feuerwehrleute der Feuerwache 1 mit 18 Einsatzkräften an. Auch die Polizei half dabei, die Anwohner aus ihren Wohnungen zu begleiten. Einige mussten vom Rettungsdienst betreut werden.

Das Feuer selbst konnte schnell gelöscht werden. Mittels Hochleistungslüftern wurden die betroffenen Wohnungen anschließend von Rauch befreit. Danach konnten die Bewohner bereits wieder in ihre Wohnungen zurück.

Der Einsatz dauerte eine Stunde. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.