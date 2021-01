Stadt Oberhausen sieht nur Gewinner bei neuem Bebauungsplan

Oberhausen Der Stahlhandel Carl Spaeter an der Alleestraße in Oberhausen-Lirich kann sich vergrößern. Gleichzeitig werden die Anwohner entlastet.

Beträchtlich vergrößern kann sich der Stahlhandel Carl Spaeter GmbH an der Alleestraße in Lirich. Möglich macht das der neue Bebauungsplan Nr. 733 Am Förderturm/Alleestraße.

Diesen Bebauungsplan hat der Haupt- und Finanzausschuss - wegen Corona an Stelle des Rates - jetzt beschlossen. Das Planungsverfahren wurde bereits vor vier Jahren gestartet. Der neue B-Plan ersetzt in dem Gebiet, für das er gilt, zwei ältere B-Pläne aus den 1970er Jahren. Er bewirkt, dass die Alleestraße, an der auch Wohnhäuser stehen, künftig nur noch Pkw-Zufahrt für das Firmengelände ist, während die Hauptzufahrt und die für Lkw über die Straße "Am Förderturm" erfolgen.

Allerdings müssen dafür ein Bolzplatz und die Modellauto-Rennbahn, die "Am Förderturm" liegen, aufgegeben werden. Während für die Modellauto-Rennbahn ein neuer Platz weit außerhalb des B-Plan-Gebiets gesucht werden muss, wird der Bolzplatz auf Kosten der Firma auf eine im Westen benachbarte Fläche zwischen dem Hans-Sachs-Berufskolleg und seiner Sporthalle verlagert. Die Straße Am Förderturm als Allee wird, soweit sie ins Plangebiet fällt, dadurch gesichert, dass für die Bäume auf der südlichen Straßenseite ein drei Meter breiter öffentlicher Grünstreifen ausgewiesen wird.

Acht neue Hallen möglich

Die Stadtverwaltung stellt die Planung so dar, dass es dadurch viele Begünstigte und nur wenige Benachteiligte gibt. Am meisten profitiert die Firma Spaeter. Sie kann auf der hinzugewonnenen Fläche sechs neue Hallen von je 1800 Quadratmetern Größe bis auf zehn Meter an die Straße "Am Förderturm" heranbauen, im Nordosten eine weitere 2500 qm große Halle bis auf 20 Meter an das Jugend- und Kulturzentrum Druckluft. Westlich an ihre vorhandenen Hallen darf sie eine über 5400 qm große Halle anbauen, bis zu 15 Meter an die Grundstücksgrenze heran. Auch ist noch Platz für ein neues Bürogebäude. Das alles wird möglich, weil das 102.000 qm große Plangebiet künftig zu 80 Prozent bebaut werden darf. Die Hallen können statt bisher zwölf dann bis zu 15 Meter hoch werden.

Schon 2011 hat die Firma ihre Lkw-Zufahrt von der Alleestraße an die Ringstraße rund um das "Druckluft" verlegt. Sie erfolgt damit über "Am Förderturm". Das gilt vom Verkehrsaufkommen her als unbedenklich, weil die Firma laut einem Gutachten nur wenig Verkehr hervorbringt und der Kreisverkehr mit Concordia- und Hansastraße noch nicht ausgelastet ist. Außerdem sollen künftig auch im Norden Firmenparkplätze für Pkw angelegt werden. Die Pkw-Parkplätze auf der Südseite des Firmengeländes soll nur noch tagsüber genutzt werden.

Nur das Berufskolleg hatte Bedenken

Damit profitieren auch die Anwohner der Alleestraße von dem Plan. Sie hatten angekündigt, sich zu wehren, wenn es anders käme. Aber schon die Verlagerung der Lkw-Zufahrt auf die Nordseite führt laut Lärmgutachten dazu, dass nur noch an einem einzigen Wohnhaus der Richtwert für den Lärmpegel in der Nacht geringfügig überschritten wird. Der Verzicht auf eine nächtliche Nutzung der Pkw-Firmenparkplätze wird demnach dazu führen, dass die Lärmwerte nachts sogar das höhere Niveau eines Allgemeinen Wohngebiets erreichen. Eingestuft ist die Gegend aber als Wohn- und Gewerbe-Mischgebiet.

Schulerweiterung nicht mehr möglich

Grundlegende Kritik gegen den B-Plan hat nur das benachbarte Hans-Sachs-Berufskolleg vorgebracht. Es erinnerte daran, dass die öffentlichen Flächen (Bolzplatz, Rennbahn), die künftig weichen müssen, ursprünglich einen zusammenhängenden Streifen bilden sollten. Dieser Streifen reichte vom "Druckluft" bis zum Berufskolleg. Eine Erweiterung der Schule auf diesen Flächen sei damit nicht mehr möglich.

Auch wunderte sich die Schule, dass diese Planung laut Stadtverwaltung dem Ziel des städtebaulichen Projekts "Brückenschlag" dient, mit dessen Hilfe ja Lirich besser an die Innenstadt angebunden werden soll. Außerdem bezweifelte die Schule, dass der Kreisverkehr noch Autoverkehr verkraften könne.

In der Bezirksvertretung durchgewunken

Die Bezirksvertretung Alt-Oberhausen hat die abschließende Planung durchgewunken, ohne dass es dazu eine Wortmeldung gegeben hat.