Mit einer Broschüre informiert das IPO-Netzwerk über Ausbildungsmöglichkeiten in der Pflege.

Pflege Stadt Oberhausen wirbt für Karriere in der Pflege

Oberhausen. Die Stadt Oberhausen und Partner aus der Pflege wollen mit einer neuen Broschüre die Aufstiegschancen in der Kranken- und Altenpflege aufzeigen.

Gemeinsam mit Partnern aus der Pflege will die Stadt Oberhausen die Kranken- und Altenpflege aufwerten und für sie als Ausbildungsweg werben. Dazu hat die „Initiative Pflegeberufe Oberhausen“ (IPO), ein Netzwerk von über 19 Akteuren aus den Pflegebereichen Oberhausens, jetzt eine 32 Seiten lange Informationsbroschüre erstellt, welche die Ein- und Aufstiegsmöglichkeiten in der Branche zusammenfasst.“

Wir möchten schon frühzeitig über die anspruchsvollen und vielseitigen Tätigkeiten in der Pflege informieren, denn Fachkräfte sind sehr begehrt“, sagt Britta Costecki, Leiterin des Bereiches Chancengleichheit der Stadt Oberhausen, die die Koordination dieses Initiativ-Gedankens übernommen hat. Für Costecki steht fest: „Es steht außer Frage, dass der demografische Wandel sowie der medizinische Fortschritt in naher und ferner Zukunft hervorragende Job-Perspektiven in der Pflege für junge Menschen, aber auch für Wiedereinsteiger, wie etwa für Frauen nach einer Familienzeit, bieten.“

Vom Abitur zur Pflege-Expertin

So enthält die Broschüre Infos zu Ausbildungsdauer und -vergütung, weist auf das duale Studium hin und listet Pflegeschulen und Ausbildungsbetriebe auf. „Wir möchten informieren und dazu animieren, sich zukunftsorientiert aus- und weiterzubilden oder umschulen zu lassen“, erklärt Helmut Topel, Schulleiter der Pflegeschule Duisburg. Schließlich herrsche viel Unwissenheit über die Chancen in der Pflege.

Eine, die den Weg in die Pflegebranche gewählt hat, ist Vanessa Sökeland, Abiturientin des Heinrich-Heine-Gymnasiums im Jahrgang 2010. Sie absolvierte verschiedene Praktika und ließ sich schließlich an der Fachhochschule Münster zur Pflege-Expertin ausbilden. In diesem Jahr steht ihr erster Kurs vor der Examensprüfung. „Die Anforderungen sind komplex, man trägt viel Verantwortung“, sagt sie.

Die Broschüre „Ausbildung Pflegefachfrau/ Pflegefachmann“ der IPO ist ab sofort beim Bereich Chancengleichheit der Stadt Oberhausen, Schwarzstraße 73, erhältlich.